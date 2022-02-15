Özhaseki AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin yayın organı A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında partisinin oy oranına ilişkin açıklama yaptı.



Özhaseki, yaptığı açıklamada "Bizim seçmenimizde bazen, ara ara ekonomik gidişata bağlı olarak bir kırgınlığın oluştuğu oluyor. Çok şükür oyumuz yüzde 37’lerin altına hiç düşmedi. Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor" dedi.

Ekonominin gidişatıyla AK Parti'nin oy oranı arasındaki ilişkiye dikkat çeken Özhaseki, "Mesela asgari ücret açıklandığında yüzde 40 küsur bandındaydık. Şimdi bu enflasyonist ortamda birazcık daha iyileşsin durum, enflasyonu yüzde 10’un altına düşürelim, tek haneli rakamlara indirelim, milletin alım gücünü artıralım. Ki bunlar olacak Allah’ın izniyle, çok kısa sürede olacak. Biz yeniden yüzde 45’ler bandına doğru çıkarız diye ümit ediyorum" diye konuştu.