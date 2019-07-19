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Özhaseki, Ağrı’da esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı’daki ikinci günüde esnaf ziyaretinde bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:31
Özhaseki, Ağrı’da esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı’daki ikinci günüde esnaf ziyaretinde bulundu.


Günün sabah saatlerinde AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan düzenlenen kahvaltı programında belediyenin hayata geçireceği projelerle ilgili brifing alan Özhaseki, beraberindeki heyetle Merkez Camisi’nde cuma namazını kıldı.


Cuma namazından sonra Cumhuriyet Caddesi’ni gezen Özhaseki, esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisi ile Karşılaşan Özhaseki, esnaf ziyaretinden sonra Ağrı Belediye binasına geçti.


Belediye makam odasında yapılan toplantının ardından yaptıkları gezi ve çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın hayata geçireceği projelerde kendisine yardımcı olacaklarını ifade etti.



"İnşallah bizim bu çalışmalarımız Ağrı iline faydalı olur"


Özhaseki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Buraya öncelikle Savcı beyi tebrik etmek için geldik. Arkasından AK Parti Yerel Yönetimler Birimi olarak, tecrübeli arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımızla burada bir günlük bir Ağrı çalışması yaptık. Önce Ağrı’yı gezerek tanımaya çalıştık. Arkasından verilen brifingleri aldık. Belediyeci arkadaşlarımızın Ağrı hakkında söylediklerini dinledik. Sonrada değerli Başkanımızın ve ekibinin önümüzdeki beş yıl için Ağrı’ya yapabilecekleri projeleri gözden geçirdik. Bir taraftan bu projelerin doğru olup olmadığını, Ağrı için hangilerinin daha faydalı olduğunu, sonra bunların projelendirme safhasında nasıl bir yol izleneceğini, yapım safhasında özellikle finans sorununu nasıl çözecekleri hususunda da ciddi bir çalıştay yaptık. Değişik illerden gelen büyük şehir belediye başkanlarımızla, milletvekili arkadaşlarımız, bu işi bilenler burada bire bir Ağrı hususunda fikirlerini beyan ettiler. Tabi belediyecilik kolay bir iş değil. Zor bir iştir. Herkes her şeyi sizden bekler. Bir taraftan vatandaş en basit sorununu bile sizden bekler. Bir taraftan da şehrin kalkınmasını da sizden beklerler. O zaman başkanın üzerine yüklenmiş epeyce işte de başkanın başarılı olması lazım. Bu hususta Başkanımız izleyeceği yolu, tavrı bize anlatmaya çalıştı. Sonra o projelerden bazılarını üstlenip, her birimiz önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Yani ben ulaşım planı, raylı sistemler, şehir içerisindeki ulaşımla ilgili nasıl bir çalışma yapılacağını eski ekibimle birlikte çalışıp, göndereceğim. Burada yardımcı olacağız. Kimi arkadaşlarımızda kentsel dönüşümle ilgili, kimi arkadaşlarımız bir bölü beş binliklerin yapılmasıyla ilgili, imar planlarıyla ilgilide görev üstlendiler. Bunları önümüzdeki günlerde çalışıp, Savcı beye teslim edeceğiz. İnşallah bizim bu çalışmalarımız Ağrı iline faydalı olur."


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet daha sonra AK Parti’nin Erzurum’da yapılacak, Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına katılmak üzere Ağrı’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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