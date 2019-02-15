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Özhan’ın Tektaş pırlanta yüzük talihlisi belli oldu.

Özhan Marketler Zinciri Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği yarışma sonuçlandı.

15 Şubat 2019 Cuma 18:07
Özhan’ın Tektaş pırlanta yüzük talihlisi belli oldu.

Özhan Marketler Zinciri Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği yarışma sonuçlandı. Yarışmanın talihlisi sertifikalı tek taş pırlanta yüzüğün sahibi oldu.


Bir çok sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettiren Özhan Marketler Zinciri, aynı zamanda özel günler için düzenlediği kampanya ve projelerle de müşterilerini sevindiriyor.


Geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü’ne özel olarak düzenlediği ödüllü sosyal medya yarışması Bursa’da ses getirdi. Yarışmada belirlenen hashtag’le takipçilerinden yorum yapmalarını istendi. Yarışmaya katılan yüzlerce takipçi arasından yapılan çekilişle 1 kişiye sertifikalı tek taş pırlanta yüzük hediye edildi.


Yarışmanın talihlisi Bursa’dan Figen Cingil oldu. Özhan Marketler Zinciri Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz’ın elinden hediyesi teslim alan Cingil, “Bursalı market olduğundan yıllardır Özhan müşterisiyim. Tüm alışverişimi İhsaniye mağazasından yapıyorum, ürünlerinizi kaliteli buluyorum. Yarışmayı kazanmak benim için büyük sürpriz oldu. Teşekkür ederim.’ şeklinde konuştu.


Ayşen Yılmaz ise, “Pırlanta yüzüğümüzü müşterimize teslim ettik. Mutlu günlerde kullansın. Özhan dostlarını memnun edecek projeler her zaman önceliğimizdir. Sosyal medya üzerinden düzenlediğimiz yarışmamıza gelen talep çok yoğun olup bizi de şaşırttı. Gösterilen ilgiye çok teşekkür ederiz. Sadece özel günlerde değil, her daim güzel projeler üretmeye devam edeceğiz. dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:07
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