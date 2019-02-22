Özhan Gönüllüleri’nden sokak hayvanlarına destek

Birçok duyarlı projenin mimarı Özhan Gönüllüleri Topluluğu, ’Sevimli Patilerin Yanındayız’ adlı sosyal sorumluluk projesiyle bir kez daha gönülleri kazandı.

Özhan Gönüllüleri, özel günler ve toplumsal konular üzerine gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle hem topluma kalıcı fayda sağlamak, hem de farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Tamamı firma çalışanlarından oluşan gönüllülerin hayata geçirdikleri projeler Bursa’da büyük beğeni kazanıyor.

Gerçekleştirdikleri projelerle, toplumu ilgilendiren hassas konularda büyük farkındalık oluşturan Özhan Gönüllüleri, ’Sevimli Patilerin Yanındayız’ projesi kapsamında sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini yürüten Yıldırım Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezle ilgili yetkililerden bilgi alan gönüllüler, hayvanlarla da yakından ilgilendi. Ziyaretin ardından kuru ve yaş mama ile barınmaları için kedi ve köpek evleri gönüllüler tarafından görevlilere teslim edildi.

Binlerce hayvanın tedavi gördüğü merkeze katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Özhan Marketler Zinciri Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Sokak hayvanları için her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşeni yaptık. Hayvanseverler ile mağazalarımızda bir kampanya yürüttük. Bu kampanyadan toplanan mamalarla ve firmamız tarafından bağışlanan mamaları buradaki hayvanlar için değerlendirmeye sunduk. Mamanın yanında hazırladığımız barınaklar da bağışın içinde yer alıyor. Bizim için hayvanlar çok önemli, Özhan müşterileri bu konuda büyük duyarlılık gösterdi. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Projelerimizle toplumu ilgilendiren konular üzerinde farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hayvanlara olan yardımlarına devam edeceklerini belirten Özhan Gönüllüleri Başkanı Yener Kaptan ise, "Bizler sokak hayvanları için dostumuz dediğimiz müşterilerimizle birlikte ortaklaşa bir projeye imza attık. Bu mamaların toplanmasında yardımcı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.