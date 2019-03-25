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Özhan gönüllüleri yaşlıları ziyaret etti

Özhan Gönüllüler Topluluğu Yaşlılar Haftası sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerini ziyarette bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:19
Özhan gönüllüleri yaşlıları ziyaret etti

Özhan Gönüllüler Topluluğu Yaşlılar Haftası sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerini ziyarette bulundu. Yaşlılar keyifli bir gece yaşadı.


Tamamı Özhan Marketler Zinciri çalışanlarından oluşan Özhan Gönüllüler Topluluğu, sosyal sorumluluk projelerine hızla devam ediyor. Özhan Gönüllüleri bu defa yaşlıların yanındaydı. Huzurevinde yaşayan yaşlıların mutluluğu için keyifli bir gece düzenledi. Düzenlenen gecede sahne alan Bursa Dostlar Gezeği şarkılarıyla unutulmaz saatler yaşattı. Çanakkale türküsünün hep birlikte söylendiği dakikalarda duygusallık zirve yaptı. Özhan Gönüllüleri, yanlarında getirdikleri ikramları ve hediyeleri sunarken yaşlılarla tek tek ilgilendi, şarkılara eşlik edip huzurevi sakinleriyle bol bol sohbet etme fırsatı buldu. Renkli görüntülerin oluştuğu geceye mutluluk, zaman zaman da duygusallık hakimdi.


Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, “Huzurevi sakinlerinin hayat enerjisi bizi de sardı.Çok keyifli bir akşam geçirdik. Özhan Gönüllüler Topluluğu adına bizi kabul ettikleri için huzurevi sakinlerine çok teşekkür ederim”dedi.


Özhan Gönüllüler Başkanı Yener Kaptan, “Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Her gerçekleştirdiğimiz proje, yenisi için bize ilham veriyor. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:19
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