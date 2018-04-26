Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Özgürlükleri uğruna el ve ayaklarını kaybediyorlar

Filistinlilerin İsrail zulmüne karşı Gazze'de başlattıkları Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında el ve ayaklarını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:25
Özgürlükleri uğruna el ve ayaklarını kaybediyorlar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki barışçıl eylemler sırasında yaralananlardan "el ve ayaklarını" kaybeden kişi sayısının 21'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından vurulan 17 kişinin ayaklarını, 4'ünün de ellerini kaybettiği ifade edildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

KATİL İSRAİL GERÇEK MERMİ KULLANIYOR

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 42 Filistinli şehit oldu, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

MAYIS AYI ORTASINA KADAR SÜRECEK

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

 

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:25
  1. Filistin
  2. israil
  3. Gazze
  4. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  5. Toprak Günü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batuhan Yaşar: Abdullah Gül adaylığını yarın açıklayabilir!
    1. Batuhan Yaşar: Abdullah Gül adaylığını..
    2. Bu peynirler en sağlıklısı...
    3. Bitlis’te 1 terörist etkisiz hale..
    4. Ülkede sular durulmuyor: Ermenistan..
    5. Aranan şahıs polisi alarma geçirdi
    6. Maydanozun uzun süre canlı kalması..
    7. Özgürlükleri uğruna el ve ayaklarını..
    8. Abdullah Gül'ü kimler finansman edecek?
    9. Bilim adamı katledildi! "Suikastın..
    10. Türk heyeti Cerablus'ta belediye..
    11. Fatih Terim onu kadrosunda istiyor!
    12. Nuri Şahin, Harvard'ta okuyacak!
    13. Elbistan Şeker Fabrikası ihalesini..
    14. AK Parti'den erken seçime özel web site!
    15. İsrail Savunma Bakanı Avigdor..
    16. Ali Koç: Seçimi kaybedersem bir daha..
    17. Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan küstah..
    18. İki Adımda Ekran Kartınızı Nasıl Daha..
    19. Bebek beşiği alacaksanız...
    20. Bakan Veysel Eroğlu, Malazgirt’te
    Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler erkekliğini kaybeder
    Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler erkekliğini kaybeder
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu