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Özgürlükçü Avrupa'da skandal yasa! Burka giyen kadınlara para cezası

Özgürlükçü Avrupa'da Müslümanlara uygulanan çifte standart sürüyor. İtalya'da yürürlüğe girecek yeni yasayla birlikte burka giyen kadınlara para cezası uygulanacak.

09 Ekim 2018 Salı 11:58
Özgürlükçü Avrupa'da skandal yasa! Burka giyen kadınlara para cezası

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Trino’daki burka yasağı bu hafta yürürlüğe girecek.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Lig Partisi üyesi Trino Belediye Başkan Yardımcısı ve Göçten Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Roberto Rosso, yaptığı açıklamada, burka giyen kadınlara 500 avro para cezası verileceğini belirtti.

Burkanın “ilkel bir kıyafet” olduğunu iddia eden Rosso, “Bu düzenleme Trino’da burka giyen 2-3 kadını hedefliyor.” ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:58
  1. İtalya
  2. burka yasağı

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