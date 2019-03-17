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Özgürlük kısa sürdü, FETÖ borsasının kilit ismi yeniden tutuklandı

Bursa’da çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü verdiği iddia edilen ve Temmuz ayında yapılan operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan E.

17 Mart 2019 Pazar 11:05
Özgürlük kısa sürdü, FETÖ borsasının kilit ismi yeniden tutuklandı

Bursa’da çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü verdiği iddia edilen ve Temmuz ayında yapılan operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan E.E.Ç., çıkarıldığı son mahkemede tahliye edilmişti. Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan E.E.Ç. çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY şüphelilerinin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu ve bunun karşılığında sanıklardan rüşvet aldığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılar, duruşmalarda peyderpey serbest bırakılırken son duruşmada da örgüt lideri olduğu iddia edilen E.E.Ç. tahliye edildi. E.E.Ç.’nin tahliye kararına mahkeme savcısı tarafından itiraz edildi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen E.E.Ç. aynı suçlamayla KOM ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.E.Ç. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:05
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