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Özgürlük Filosu Gazze yolunda

İtalya’dan yola çıkan Gazze Özgürlük Filosu, Gazze ablukasına dikkat çekmek için Gazze’ye doğru ilerliyor.

24 Temmuz 2018 Salı 14:10
Özgürlük Filosu Gazze yolunda

Norveç'ten iki aydan fazla bir süre önce yola çıkan ve Avrupa'da 15'i aşkın limanı ziyaret eden Gazze Özgürlük Filosu, son durağı İtalya'dan yola çıktı. Tıbbi malzeme taşıyan üç bot içindeki aktivistlerle birlikte dünya kamuoyunun dikkatini Gazze ablukasına çekmek için Akdeniz'den Gazze'ye doğru yol alıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da organizatörlerinden olduğu filoda Dönüş (AlAwda), Filistin (Falastine) ve Özgürlük (Freedom) isimli üç bot bulunuyor.

İsrail’in 2006 yılından bu yana Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze’ye yönelik ablukayı dünyaya anlattı. Filo katılımcıları, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. 

Mavi Marmara vuruldu

Gazze ablukasını kırmak için 8 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisine işgalci İsrail ordusu saldırmıştı. İsrail’in uluslararası karasularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İşgal sürüyor

Siyonist İsrail’in kurulduğu günden bu yana Filistin’in dört bir yanında ve özellikle 2006 yılından bugüne kadar İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani kriz devam ediyor. İsrail, uluslararası hukuku hiçe saymaya, insanlık değerlerini ayaklar altına almayı sürdürüyor. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:10
  1. Gazze Özgürlük Filosu

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