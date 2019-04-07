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"Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten sorumludur"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani: "İfade özgürlüğünü ve barışçıl faaliyetleri engelleyen rejimler, durumun şiddete yönelmesi sorumluluğunu taşıyor"

07 Nisan 2019 Pazar 00:50
"Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten sorumludur"

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ifade özgürlüğünü ve barışçıl faaliyetleri engelleyen rejimlerin durumun şiddete yönelmesinin sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu kapsamında "Parlamentolar barış, güvenlik ve hukukun üstünlüğü için eğitimi destekleyen platform niteliğindedir" başlığıyla yapılan oturumda konuşan Al Sani, günümüzde eğitimin sosyal hak haline geldiğini ve insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Al Sani ""Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten sorumludur. İfade özgürlüğünü ve barışçıl faaliyetleri engelleyen rejimler, durumun şiddete yönelmesi sorumluluğunu taşıyor." ifadelerine yer verdi.

Cehaletin kalkınmanın ve halkların yükselişinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu vurgulayan Al Sani, cehaletin hoşgörüsüzlüğü ve ırkçılığı da beslediğini belirterek Arap ülkelerinde, eğitimli gençlerin "iyi bir yaşam" için saygınlık, adalet ve özgürlük arayışındaki halk hareketlerine öncülük ettiğini dile getirdi.

Al Sani, "Ne yazık ki, çoğu kişi adaletsiz hukukun üstünlüğüne inanıyor." diyerek, hukukun üstünlüğü olmadan adaletin olmayacağını vurguladı.

Katar Emiri Al Sani şunları kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyinde güçlü ülkelerin (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) vetosu karşısında maalesef hukuk zayıflara pek yardımcı olmuyor. Yasalar ayrıca saldırgan ve insan hakları ihlallerine imza atan güçlü taraflara uluslararası teminat veriyor. (ABD) Kudüs ve Golan'ı İsrail'e ekleyerek pratikte tanınması gibi zorla toprakları alınanların hukukunu kim garanti edecek?"


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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 00:50
  1. Doha
  2. Katar Emiri
  3. Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu

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