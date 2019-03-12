0553 313 94 23

"Özgürleştireceğiz dedikleri her ülkeyi köleleştirdiler"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün yönetme sorumluluğu üzerinde olan arkadaşlar kendisinden başka neredeyse hiçbir devletin kalmadığı bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaya çalışıyor"- "Kaç tane millet, ülke vatandaşı özgür bir şekilde kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilmişler? Özgür bir toplum, devlet bırakmadılar. Özgürleştireceğiz dedikleri her ülkeyi köleleştirdiler, fakirleştirdiler, ekmeklerini, aşlarını ellerinden aldılar, vatanlarını, namuslarını, canlarını aldılar"

12 Mart 2019 Salı 23:31
"Özgürleştireceğiz dedikleri her ülkeyi köleleştirdiler"

SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün yönetme sorumluluğu üzerinde olan arkadaşlar kendisinden başka neredeyse hiçbir devletin kalmadığı bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaya çalışıyor." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Ersoy, bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'dan Fas'a kadar bütün Müslüman ülkelerinde huzursuzluğun hakim olduğunu söyledi.

Ülkeyi ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Ersoy, "Kimileri beka yok desinler, kimileri sıradan bir seçim desinler, şu desin bu desinler ama bir gerçek var, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün yönetme sorumluluğu üzerinde olan arkadaşlar kendisinden başka neredeyse hiçbir devletin kalmadığı bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaya çalışıyor." diye konuştu.

Afganistan'dan Fas'a kadar Müslüman coğrafyasında ayakta kalan devlet sayısının oldukça az olduğunu belirten Ersoy, şöyle dedi:

"Kaç tane millet, ülke vatandaşı özgür bir şekilde kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilmişler? Özgür bir toplum, devlet bırakmadılar. Özgürleştireceğiz dedikleri her ülkeyi köleleştirdiler, fakirleştirdiler, ekmeklerini, aşlarını ellerinden aldılar, vatanlarını, namuslarını, canlarını aldılar."

Irak, Suriye, Filistin, Libya gibi ülkelerin durumuna dikkati çeken Ersoy, söz konusu bölgede ABD uydusu haline gelen 5 ülkenin dışında huzuru ve refahı yerinde olan ülkenin kalmadığını dile getirdi.

Bu ülkelerin de köleleşmiş toplumlar olduğunu aktaran Ersoy, "Böyle bir coğrafyada çok ağır bir iş yapıyoruz. Bütün okların üzerimize çevrildiği, hedefte tek varlık olarak kaldığımız bir dönemde, elhamdülillah sizlerin gayretiyle desteğiyle büyüklerimizin duasıyla bu memleketi sadece bu coğrafyanın değil, bütün dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline geldik." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine işaret eden Ersoy, darbe girişiminde bulunan hainlerin ülkeyi birilerine işgal ettirmeyi amaçladıklarına dikkati çekti.

15 Temmuz'un en alçak girişim olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"İnadına tam da üzerimize geldikleri bir günde tam da Gezi'den bu tarafa, Gezi olaylarının başladığı bir süreçte en fazla 'darbe vuracağız' dedikleri dönemde, elhamdülillah bir silkelendik en iyi konumumuza geldik. 15 Temmuz'da yaşadığımız ihanet insanlık tarihinin hiç şahit olmadığı, bilmediği, tecrübe etmediği kadar eşsiz ve benzersiz bir alçaklıktı. Bu ülkeyi 'darbe yapıyoruz' gerekçesiyle başkalarına işgal ettirmek isteyenlerin emellerine ulaşmasını engelledik."

Toplantıda Vali Ali Fuat Atik ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de konuşma yaptı.

Toplantıya, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:31
  1. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
  2. Siirt
  3. toplantı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum’da tedavi altına alınan kedinin röntgen filmi şok etti
    1. Bodrum’da tedavi altına alınan kedinin..
    2. GÜNCELLEME - Demet Akbağ'ın eşi trafik..
    3. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    4. Hamas ile Katar İmar Komitesi yardım..
    5. May'in 'Brexit' hüsranı! Bir kez daha..
    6. Birçok ülke Boeing 737 MAX 8..
    7. Zarif'ten "Saddam savaşının..
    8. Kuşadası’nda sağanak yağış toprak..
    9. Irak'ta 40 bin dönüm tarım arazisi su..
    10. Kurtulmuş: "Türkiye ne Amerika’nın ne..
    11. "Mars'a gidecek ilk kişi bir kadın..
    12. BM yetkilisinden "İsrail polisinin..
    13. "Türkiye AB için kilit bir ortak"
    14. "Hiçbir deneyimi olmayan firma konut..
    15. "Özgürleştireceğiz dedikleri her..
    16. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika trafik..
    17. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    18. 5 katlı binada yangın çıktı, mahsur..
    19. Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi’ne..
    20. Trump'ın 2020 bütçesinde 'nükleer..
    21. "AB için anlaşmasız ayrılık ihtimali..
    22. İngiliz parlamentosunun Brexit..
    23. Filistinli gruplardan İsrail'e..
    24. "Türkiye bir daha IMF kapısına..
    25. İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın..
    26. 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam..
    27. "Buteflika'nın aldığı kararların..
    28. "Yeşil bir başkent inşa etmek istiyoruz"
    29. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında karar
    30. PSG, Dijon engelini 4 golle aştı
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim