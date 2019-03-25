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Özgür Yurtsever Birlik Partisi, Nida Tunus ile ittifakını sonlandırdı

- Özgür Yurtsever Birlik, Nida Tunus Partisi çatısı altında beş ay önce açıklanan birleşmenin sona erdiğini duyurdu

25 Mart 2019 Pazartesi 22:15
Özgür Yurtsever Birlik Partisi, Nida Tunus ile ittifakını sonlandırdı

TUNUS (AA) - Özgür Yurtsever Birlik (ÖYB), Nida Tunus Partisi çatısı altında beş ay önce açıklanan birleşmenin sona erdiğini duyurdu.

Tunus'un son seçimlerini birinci sırada tamamlayan ve bu yıl parlamentoda üçüncü sıraya kadar gerileyen Nida Tunus'taki kriz devam ediyor.

Nida Tunus ile yaklaşık beş ay önce birleşen Özgür Yurtsever Birlik Partisi, iki partinin Nida Tunus çatısı altındaki birleşmesinin sona erdiğini duyurdu.

ÖYB Siyasi İşler Bürosu Üyesi Nebil es-Saibi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık beş ay önce başlatılan birleşmenin "Nida Tunus'un birleşmeye ilişkin ciddiyetsizliği" nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

Tunus Parlamentosu'nda 14 vekili bulunan ÖYB Üyesi Saibi, iki parti arasında 17 Ekim'de açıklanan anlaşmayı iptal ettiklerini duyurdu.

ÖYB'nin parti olarak yasal varlığının devam ettiğini belirten Saibi, partinin siyasi hayatına kendi başına devam edeceğini ifade etti.

İş adamı Selim Riyahi tarafından kurulan ÖYB, 2014 seçimlerini üçüncü sırada tamamlamıştı. Riyahi, hakkında açılan kara para aklama, mali usulsüzlük davaları ve bu davalarda tüm mal varlığının dondurulması nedeniyle Başbakan Yusuf Şahid ile karşı karşıya gelmişti. Tunuslu iş adamı Riyahi, partisi ÖYB'nin Nida Tunus ile Şahid hükümetine karşı birleştiğini açıklamış, birleşme sonucunda Nida Tunus Partisi'nin genel sekreterliği görevine gelmişti.

Riyahi, geçen ay Nida Tunus Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

- Yıl sonundaki seçimler öncesinde değişen ittifaklar

Tunus'ta bu yıl sonunda gerçekleşecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülke içindeki ittifaklar değişiyor.

Nida Tunus Partisi, 2014 yılında gerçekleşen seçimleri birinci tamamlayıp 217 sandalyeli parlamentoda 86 milletvekili çıkardı ve partinin kurucusu El-Baci Kaid es-Sibsi de cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin partinin yönetimine gelmesinin ardından partide liderlik tartışmaları patlak verdi ve yaprak dökümü başladı.

Son olarak parti içinden çıkan Başbakan Yusuf Şahid ve Hafız Kaid es-Sibsi arasında geçen yaz yaşanan çekişme sonucunda Nida Tunus Partisi'ndeki kan kaybı arttı.

Nida Tunus'tan istifa edenler ve Başbakan Şahid'e yakın milletvekilleri Yaşasın Tunus Partisi çatısı altında birleşerek, 44 milletvekili sayısına ulaştı.

Tunus Parlamentosu'ndaki resmi rakamlara göre, Nahda Hareketi birinci sırada, başbakana yakın Yaşasın Tunus ikinci, Tunus'taki son seçimlerin galibi Nida Tunus ise üçüncü sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:15
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