Özgür Suriye Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini de terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı.
Özgür Suriye Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini de terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:02
Özgür Suriye Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini de terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:02
YORUM YAZ