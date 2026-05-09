Özgür Özel’in mikroplu sözlerine Sinan Burhan’dan sert yanıt: Hakaret ederek gerçekleri örtemezsin

Sinan Burhan, katıldığı bir programda Özgür Özel'in kendisine yönelik kullandığı üslubu asla kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özel, Özkan Yalım’ın otel görüntülerinin sorumlusu ben miyim? Muhittin Böcek hakkındaki rüşvet iddialarının sorumlusu ben miyim? Ekrem İmamoğlu’nun hafriyat yolsuzluğu iddialarının sorumlusu ben miyim? Hakaret ederek gerçekleri örtemezsiniz. Bu dil sadece çaresizliğinizi ve acizliğinizi gösterir."

"Bu üslubu yakıştıramadım"

Özgür Özel’in son dönemde oldukça gergin olduğunu savunan Burhan, bir siyasi parti genel başkanının eleştirilere hakaretle karşılık vermesinin talihsizlik olduğunu vurguladı. Gazeteci olarak görevini yapmaya devam edeceğini belirten Burhan, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının hesabını vermek yerine şahsının hedef alınmasını eleştirdi.

Basın camiasından tepki yağdı

Özel’in basın özgürlüğü söylemlerine rağmen, kendisini eleştiren bir gazeteciye yönelik kullandığı "mikrop" ifadesi sosyal medyada ve medya kuruluşlarında geniş bir tartışma başlattı. Birçok kesim, siyasetçilerin eleştiriye karşı daha tahammüllü ve yapıcı bir dil kullanması gerektiği yönünde birleşti.