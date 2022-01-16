'Özgür Özel'e Orta Çağ cevabı'

Özgür Özel CHP zihniyetinin ezeli ve ebedi Kur’an düşmanlığını devam ettirenlerden biri. Aslında kendisi orta çağ zihniyetinin ne olduğunu bilmiyor. Orta çağ zihniyeti; Avrupa’nın halen devam eden İslâm düşmanı, yayılmacı ve sömürgeci zihniyetidir. Dünya tarihinde orta çağ zihniyeti Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle sona ermiştir.

Sol zihniyetin ‘’zulüm 1453’te başladı” dedikleri şey, orta çağın kapandığının ve İslâm’ın hâkim olmaya başladığının ifadesidir. Kendileri ise orta çağın artıklarıdır.

Bizi üzen şey, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kur’an’a yapılan bu saldırıya gerekli cevabı veremeyişidir.

Sayın Ali Erbaş bu saldırıya karşı “Kur’an ilmi ne kadar faziletliyse fen ilimleri de o kadar faziletlidir” diyerek çok yanlış bir ifade de bulunmuştur.

Sözde ortamı yumuşatmak için orta çağ temsilci Özgür Özel’e taviz vermiş, orta çağ temsilcilerine ‘’biz Kur’an’ı temsil ediyoruz siz fen ilimlerini temsil ediyorsunuz, ikisi de faziletlidir” diyerek yıllardır süren bir yanlışlığı devam ettirmiştir.

Sayın Ali Erbaş’ın Kur’an ve fen ilimleri diye ayrım yapmadan ve İslâm’a saldıranlara taviz vermeden Kur’an’ın bütün ilimleri kapsadığını açıklaması gerekirdi.

Çağ’lar üstü Kur’an nizamıyla orta çağ zihniyetini karşılaştırmak bile züldür. Bir misalle izah etmek gerekirse Nem Suresi 88. ayet’te “SEN DAĞLARI GÖRÜR SABİT, HAREKETSİZ, SANIRSIN. OYSA ONLAR BULUTLARIN HAREKET ETTİĞİ GİBİ HAREKET EDERLER” denilerek 1450 sene önce Cenâb-ı Hak tarafından dünyanın döndüğü bildirilmiştir.

Özgür Özel’in de içinde olduğu orta çağ zihniyetinin temsilcileri 1600’lü yıllarda “Dünya Dönüyor” diyen GALİLE ölüm cezasına çaptırmış, karısının yalvarmaları karşısında papa V. POL, “Dünya Dönüyor” fikrinden vazgeçerse Galile’nin affedileceğini söylemiş ve Galile’ye dünyanın döndüğü fikrini inkâr ettirmiştir. Aynı orta çağ zihniyeti çağımızda da hortlamaya devam etmektedir.

Geçen yıl Avustralya’daki orta çağ zihniyetli idareciler su tüketmesinler diye on bin deveyi katlettiler. Hâlbuki Kur’an-ı Kerim’in Şuara Suresi 154-155. Ayetlerinde Salih Peygamber “İŞTE MUCİZE BU DİŞİ DEVEDİR. SU İÇME HAKKI BİR GÜN ONUNDUR, BELLİ BİR GÜNÜN SU İÇME HAKKI DA SİZİNDİR” demektir.

Düşüncem odur ki, Özgür Özel’in Kur’an’nın 1450 sene önce dünyanın döndüğünü ayetle (Nem 88) izah ettiğinden’de gene Kur’an’ın su içme konusunda hayvanlara öncelik hakkı verdiğinden de haberi yoktur. Özgür Özel İslâm eğitim ve öğretimi çağdışılıkla suçlayacağına, bu konuda kendisini cahil bırakan Milli Eğitimi ve Diyaneti suçlayabilir.