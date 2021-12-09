Özgür Karabat kimdir? Özgür Karabat nereli kaç yaşında?

Özgür Karabat kimdir? Özgür Karabat, 1 Mayıs 1974 tarihinde Tokat’ta doğdu. Öğretmen bir babanın oğlu olarak ilk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’de yüksek öğrenimini yaptı. Üniversite yıllarında tanıştığı Dilek Karabat ile 2000 yılında evlendi. Dış ticaret alanında yüksek tecrübeleri bulunan Karabat, uluslararası firmalara mali alanlarda danışmanlık yaptı. Finansal raporlama uzmanı unvanına ve dış ticaret uzmanı unvanına sahiptir. Birçok firmada yöneticilik yaptıktan sonra kendi mali müşavirlik firmasını kurarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Özgür Karabat nere milletvekili?

Gençlik yıllarından bu yana aktif siyasetle ilgilenen Karabat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başakşehir İlçe Başkanlığı'na ilk defa 2009 yılında seçildi. Bu görevi üst üste seçilerek iki dönem boyunca yaptı. Bu görevini 2013'te yerel seçimlerde CHP'nin Başakşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı sürecine kadar devam ettirdi. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Başakşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 2018 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak seçildi. Ayrıca, CHP Parti Meclisi Üyesi, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesidir.