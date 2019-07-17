0553 313 94 23

Özgür Gündem davasında Korur, Önderoğlu ve Nesin’e beraat

Özgür Gündem Gazetesi’nde "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması yargılanan TİHV Başkanı Prof.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:19
Özgür Gündem davasında Korur, Önderoğlu ve Nesin’e beraat

Özgür Gündem Gazetesi’nde "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması yargılanan TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci-yazar Ahmet Aziz Nesin’in beraatine karar verildi.


Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin’in “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile yargılandıkları davaya devam edildi.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Şebnem Korur hazır bulunurken gazeteci Erol Önderoğlu ile Ahmet Aziz Nesin’i ise avukatları temsil etti. Duruşmada savunmasını yapan sanık Şebnem Korur, suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.


Mahkeme heyeti savunmaların tamamlanmasının ardından davaya ilişkin kararını açıkladı. Sanıklar hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik etme, suçu ve suçluyu övme” suçlarından ceza istenildiğini hatırlatan mahkeme, suçun unsurları oluşmadığından 3 sanığın da ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.


Savcı 7,5 yıla kadar hapis talep etmişti


Davanın önceki celsesinde duruşma savcısı Abdullah Gül esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcılık mütalaasında, sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK’nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını anlatılmıştı. Kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edilerek işlenen suçların övüldüğünü belirten savcı, "Suç işlemeye tahrik ", Suçu ve suçluyu övme, "Örgüt propagandası" suçlarından sanıklar Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu’nun 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankaya Belediyesi kadınların yanında
    1. Çankaya Belediyesi kadınların yanında
    2. 31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    3. Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci
    4. Bilecik’te katı atık tesislerinde..
    5. Madenciliğin önemli fuarı, devlet..
    6. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    7. Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları..
    8. Yüzde yüz yerli! Yavruları daha..
    9. Eskişehir’de ‘Yüz Okuma Teknikleri’..
    10. Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan..
    11. Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı..
    12. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    13. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    14. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    15. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    16. Ünlü markalardan başörtülere ayrımcılık
    17. BEÜ’de ‘15 Temmuz Şehitleri İçin Anma..
    18. Deniz Türüç, Avusturya kampında güç..
    19. Nesli tükenme tehlikesi altında olan..
    20. Para Halter Dünya Şampiyonası
    21. Belediye çalışanlarına eğitim desteği
    22. Başkan Yavaş’a yabancı heyet..
    23. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    24. Ecdat yadigarı cami aslına uygun..
    25. Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı..
    26. BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri..
    27. Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi..
    28. Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış..
    29. Koreli turistler rotayı Türkiye'ye..
    30. Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’