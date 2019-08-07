Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Ali Aydın’dan çarpıcı tespit: Eğitimdeki sorunların tespitinde samimi değiliz

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

2019 YKS yerleştirme sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte, her yıl paylaşılan YKS istatistikleri de erişime açıldı. YKS istatistikleri hakkında yeniakit.com.tr’ye konuşan Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Ali Aydın, “Yayınlanan bu istatistikler eğitim kalitesini ortaya koyuyor fakat, kalitesizliği görmek için bu istatistiklerden farklı olarak eğitim sistemine topyekûn bakmamız gerekir. Bu istatistiklerden öte, sistemin ortaya koyduğu performansın değerlendirmeye tabi tutulması lazım.” dedi.

“Sorun öğrencilerde değil, sistemde!”

“Türkiye’de zorunlu kitlesel eğitim var. Hali hazırda eğitim kurumlarımızda 20 milyon öğrencimiz var. Bu 20 milyon öğrencinin hepsine üniversite hayali kurduruyorlar, hepsine bir gün Newton, Galileo olacağı düşüncesini aşılıyorlar. Bunun gerçeklikle bir alakası yok.” diyen Aydın ifadelerini şöyle sürdürdü: “Sistem içinde bu çocukları yönlendirebilecek kademeler yok. YKS sınavında ilk yüze, ilk bine, ilk on bine girmiş öğrencilere baktığımız zaman, bu çocukların okul dışında takviyeler, özel dersler aldığını görüyoruz. Bu noktada öğrencilerin elde ettiği bu başarıyı, okul, sistem başarısı olarak mı göreceğiz? Bu öğrenciyi ‘başarılı’ olduğu o noktaya getiren birçok unsur var. Asıl sorun eğitim sistemimizde. Temel eğitimden ortaöğretime geçişimizde var olan sorunlardan kaynaklı, ortaöğretimden yükseköğretime geçişimizde de sorunlar oluyor. Bu istatistikler sistemdeki bu sorunların yansımaları. Bu çocuklar zorunlu eğitimin bir sonucu olarak, okulun dışında, yükseköğretimin dışında hiçbir alternatif kendilerine sunulmadan kendilerini var etmeye çalışıyor. 20 milyon öğrencinin hepsine tek tip eğitim sistemi dayatıldığı zaman da sonuç bu oluyor. Öğrenciler ve veliler bu sistemin en masumlarıdır.”

“Sorunun tespitinde lakayt davranılıyor!”

Türkiye’nin eğitim sorununu gözardı etme şansının olmadığını belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim şuralarından beklentiniz herkesin oturup, çözüm bulmak adına çalışmasıdır. Buna rağmen eğitim adına düzenlenen şuralar hep aynı isimlerle tertip ediliyor ve bitiriliyor. Şura düzenlemekte lakayt davranıyoruz, çözüm arayışımız bile sahici değil maalesef. Önce sorunun farkına varmalıyız! Öğrenciler için üniversitenin dışında bir istikbal yok. Öğrenciler okul dışındaki unsurlardan besleniyor. Bu noktada da herkes eşit değil. Bir endüstriye dönüşen okul dışı eğitim sektöründe ailelerin yüklü yatırımları var. Yatırım yapamayan aileler ise bu meselenin handikapında kalıyorlar.”

“Teknik düzenlemeler yetmez, paradigma değişmelidir!”

Ali Aydın, öğrencilerin en sevdiği dersin ‘boş geçen’ ders olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bunun sebebi öğrencilerin bilgiden, meraktan uzak olmaları değil, zorunlu kitlesel eğitim sistemidir. Öğrenciler okuldan kaçarcasına çıkmaktadır. Teneffüs zili çaldığında kapılardan kaçarcasına çıkmaktadır. Çünkü öğrenciler bir kapandan, kafesten çıkar gibi çıkıyorlar. Burada sadece öğretmeni, müdüriyeti ele alamayız, bu sistemle alakalı bir sorun. Bu sorunun çözümünde ciddi bir arayışın olması gerekir. Yayınlanan bu istatistikler, incelenmeli ve iyi analiz edilmelidir. Bu sorunun çözümünde rol alabilecek, bu konuyu kendine dert edinmiş, bu konu hakkında yazan, çizen kimler varsa bu kişilerle toplanılmalı ve bu sorun halledilmelidir. Teknik düzenlemelerle bu sonuç değişmez, paradigma değişmelidir.”

“Yerleştirmelerdeki sorun, yeni gelen sistemden kaynaklanıyor!”

“İki sene önceki sınav sisteminde ‘TM1, TM2, TM3’ puan türleri vardı. Yeni sistemle bunların hepsi ‘Eşit Ağırlık’ başlığı altında toplandı.” diyen Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Ali Aydın yerleştirmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Eski puan türlerinin avantajı, iyi bir Türkçe-Sosyal neti yapan öğrencinin Matematik netini az yapsa dahi barajı geçebilmesiydi. Lakin yeni sistemde aynı öğrenci iyi bir Türkçe-Sosyal yapsa dahi Matematik takviyesi yapamadığı zaman barajı geçemiyor. Bu sebeple bu sene boş kalan kontenjanlar arasında baş sıralarda yer alan İktisat, İşletme, Sosyoloji gibi alanların kontenjanları tamamlanamıyor. Bu sene yaşanan yerleştirme sorununun ana sebeplerinden biri de bu değişiklik.”