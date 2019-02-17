Özgür-Der ve Fetih-Der’den Arsal için yardım çağrısı

Özgür-Der ve Fetih-Der, Lübnan’da bulunan, Suriyeli muhacirlerin yaşamış olduğu Arsal Kampı’nda yaşanan ağır kış koşullarına sonrasında kampı kriz bölgesi ilan ederek yardım çalışmalarına başladı.

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, Suriyeli mültecilerin yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı kamplar geçen ay olumsuz hava ve zorlu kış şartlarısebebiyle tamamen kar altında kalmıştı. Bu kamplarda yaşam mücadelesi veren muhacirler için kış oldukça zor geçiyor. Çetin kış şartları, çadırların kış mevsimine uygun olmaması ve yakacak temin edememeleri kış mevsiminde yaşanmaz bir hale geliyor. Bine yakın mültecinin yaşadığı bölgede, sağlıktan gıdaya, ulaşımdan eğitime kadar birçok konuda büyük eksiklikler mevcut. Geçtiğimiz senelerde de aynı sorunlar yaşanmış hatta kamplarda donarak ölümler meydana gelmişti. Bu insani durumun önüne geçebilmek için acil yardım çağrısı yapıldı.

Bölgede yaşanan insanlıkkrizinitüm dünyaya göstermek için videolar hazırlayan Özgür-Der ve Fetih-Der, kamplarda yaşayanlar için gıda, battaniye, yakacak ve kışlık kıyafeti acil yardım malzemesi olarak belirledi.Özgür-Der ve Fetih-Der yetkilileri Arsal kampı ve bölgedeki diğer kamplar için yapılan çağrıyla birliktehayırseverleri bu konuda hassa olmaya davet etti.

Fetih-Der ile Özgür-Der bölge için toplayacağı yardımları bölgede acil yardım ekibi bulunan Sadakataşı Derneği aracılığıyla Arsal’a ulaştıracak.

Özgür-Der ile Fetih-Der’in başlatmış olduğu Arsal yardımlarına destek olabilmek için http://www.fetihder.com/adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz.