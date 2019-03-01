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Özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, sevenleriyle buluştu

Sanatçı Onur Akın, düzenlenen ’Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar’ etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

01 Mart 2019 Cuma 14:23
Özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, sevenleriyle buluştu

Sanatçı Onur Akın, düzenlenen ’Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar’ etkinliğinde sevenleriyle buluştu.



Gelenekselleşen Alkent Yaşam Dergisi’nin Medicana International İstanbul Hastanesi ev sahipliğinde düzenlediği’Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar’a bu ay, özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın konuk oldu. ’Bekle Bizi İstanbul’, ’Seni İstanbul Yapmalı’, Aşk Bize Küstü’, ’Asi ve Mavi’, ’Ey Hayat’, ’Seni Aşka Yazmalı’, ’Firari’, ’Memleket İsterim’, ’Yüreklere Yazılanlar’, şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Onur Akın, 30 yıllık müzik hayatında yaşadığı deneyimlerini izleyicilerle paylaştı.



Etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediyesi Kültür-Sanat Danışmanı Erhan Bayladı, Alkent Yaşam Dergisi İmtiyaz Sahibi Leyla Peker, Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, STK temsilcileri ve üyeleriyle birlikte yaklaşık 200 kişilik seçkin davetli Medicana International İstanbul Hastanesinde bir araya geldi.



’’Tüm şarkılarımı sevgi ve kardeşlik için söylüyorum’’


Onur Akın, mesleğe ilk başladığı günden bu güne yaşadığı deneyimleri ve unutulmaz hikayelerini konuklarla paylaştı. Gaybana Geceler, Seviyorum Seni, Bekle Bizi İstanbul, şarkılarını konuklarla birlikte seslendiren Akın, büyük beğeni topladı. Akın, tüm şarkılarını sevgi, barış ve kardeşlik için söylediğini ifade etti.



’’Biz çok paralar kazanmadık ama güzel insanlar biriktirdik’’


Aylık buluşmalarda söylediği şarkıların hikayelerine değinen Onur Akın, ’’Özgün müziğin öncü isimleri olarak yıllar önce yazdığımız şarkılar, türküler hala dillerden düşmüyor. Popüler kültürün etkisiyle şuan yeni nesil şarkılar çok çabuk unutulabiliyor, popülerliğini bir süre sonra yitirebiliyor. Çünkü bizim dönemimizde yapılan şarkılar insanların hayatına dokundu ve dün yazılmış gibi bugün hep bir ağızdan birlikte seslendirebiliyoruz. Belki çok paralar kazanmadık ama şarkılarımızla türkülerimizle büyüyen güzel insanlar biriktirdik’’ dedi.



’’Amacımız güzel dostluklar biriktirmek’’


Alkent Yaşam Dergisi İmtiyaz Sahibi Leyla Peker ise şöyle konuştu: ’’Bu projeye başlarken amacımız, kaybolan değerleri ve dostlukları canlandırmak ve yeni dostlukların temelini atmaktı. İstedik ki insanlar her ay bir araya gelsin ve yeni dostluklar oluşsun. 5 yıl önce yola çıktık ve çok güzel destekler aldık. Bu akşam Özgün Müziğin ünlü ismi Onur Akın’ın bizimle birlikte olmasından çok mutluyuz.’’



Etkinlikte konuşan Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, ’’Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaparak hasta ve hasta yakınlarını müzikle buluşturduk, ruhumuza iyi geldi, unutulmaz bir gece yaşattınız, teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.



Aylık Buluşmalar, plaket ve çiçek takdimi, 5’inci yıl pasta kesimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:23
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