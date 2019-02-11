Özgün Aydın kimdir? Özgün Aydın taksiciyi darp mı etti?

Güldür Güldür oyuncusu Özgün Aydın bindiği takside taksi sürücüsünü darp ettiği iddia edildi. Olay sonrası ünlü oyuncu ve taksi sürücüsü gözaltına alınırken oyuncu Özgün Aydın’ın, karakolda taksi sürücüsüne ‘Sen yandın’ demesi kameralara yansıdı. Olayda meslektaşının yardımına gelen bir diğer taksici ise Aydın’ın arkadaşları tarafından bıçakla yaralandığı iddia edildi. Özgün Aydın kimdir? Özgün Aydın nereli ve kaç yaşında?

Olay dün gece saatlerinde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy Hasırcıbaşı caddesi üzerindeki taksi durağından arkadaşlarıyla birlikte taksiye binen ünlü oyuncu Özgün Aydın, karşıya gideceğini söyledi. Kısa bir süre gittikten aracı durdurarak araçtan inen Aydın, tekrar taksiye doğru yöneldi. Araçtan indiği esnada aracın kapı lastiğinin düştüğünü gören şoför lastiği yerine taktığı esnada oyuncu Aydın ile kısa bir süre sözlü tartışma yaşadı. O esnada oyuncu aracın kapısını üzerine kapattığı esnada taksi şoförü Yakup Koca’nın koluna çarptı. Aracından inen taksi sürücüsü Yakup Koca, Aydın’ın yanına gitmek istedi. Bu sırada Aydın ve arabada bulunan arkadaşları sürücünün elinden telefonunu alarak darp etti

Özgün Aydın kimdir?

Özgün Aydın, 6 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2006 – 2009 yılları arasında Ankara'da "Öteki Tiyatro" ve "Tiyatro Oyunbaz" tiyatro guruplarında çalıştı. 2009 yılında İstanbul'a giderek önce Duru Tiyatro, Tiyatro Dan ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda görev aldı. Levent Kırca'nın Olacak O Kadar TV Programı'nda sunucu ve oyuncu olarak çalıştı. 2010 yılında Oğulcan Kırca'nın yönetmenliğini yaptığı ve senaristliğini Oğulcan Kırca ile Tekin Duman'ın yaptığı "Son İstasyon" adlı sinema filminde Levent Kırca, Başak Daşman, Suna Selen ile beraber rol aldı.

2012-2013 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Dilşah Demir, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

2014 yılında senaryosunu Alper Kul'un Ali Kobanbay ile birlikte yazdığı "Olur Olur!" adlı sinema filminde Alper Kul, Onur Buldu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Yılmaz Gruda, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

Tiyatro Oyunları :

2010 - Bunu Yapan İki Kişi - Tiyatro Grubu

2009 - Bir Karşılaşma Bir Nedir - Tiyatro Oyunbaz

2008 - Şah Mat - Duru Tiyatro

2007 - Çıkışyokland Cumhuriyeti - Öteki Tiyatro

2006 - Belgelerle Kurtuluş Savaşı - Öteki Tiyatro

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Olur Olur! (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - BKM Güldür Güldür (Mustafa) (TV dizisi)

2010 - Son İstasyon (Özgür) (Sinema Filmi)

2009 - Olacak O Kadar (Sunucu) (TV dizisi)

2006 - Kod Adı (TV dizisi)

2005 - Ne Seninle Ne Sensiz (TV dizisi)

2005 - Karanlıktaki Umut (Umut) (TV dizisi)

2005 - Kaleiçi (TV dizisi)

2005 - Emret Komutanım (TV dizisi)

2002 - Koçum Benim (TV dizisi)

2002 - Canım Kocacığım (TV dizisi)

2000 - Bizim Evin Halleri (TV dizisi)