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Özgener: "İzmir Ekonomi Üniversitesi bizim göz bebeğimiz"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı genel kurulunun açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası ve İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, vakfın en kıymetli varlığının İzmir Ekonomi Üniversitesi olduğunu söyledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:08
Özgener: "İzmir Ekonomi Üniversitesi bizim göz bebeğimiz"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı genel kurulunun açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası ve İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, vakfın en kıymetli varlığının İzmir Ekonomi Üniversitesi olduğunu söyledi. Üniversite-oda iş birliği içerisinde kentin ekonomik, bilimsel ve kültürel ilerleyişine ciddi katkılar yaptıklarını belirten Özgener, "Bu kapsamda iki önemli somut adımımız var" dedi.


İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı, 2018 yılı 30. olağan mütevelli heyet toplantısı İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula; İZTO yönetim kurulu, vakıf yönetim ve denetim kurulu ile vakıf ve üniversite mütevelli heyet üyeleri katıldı. 2018 yılı faaliyetlerinin onaylandığı genel kurulda; ayrıca vefat nedeniyle boşalan mütevelli heyet üyeliklerinin de seçimi yapıldı.


İTO ve Eğitim ve Sağlık Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret Odası ve İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kentimiz için önemli bir değer olduğunu ifade etti. Özgener, "Vakfımızın en kıymetli varlığı olan üniversitemizi, ilk günden itibaren İzmir Ticaret Odası ve İzmir şehrini barındıran bir sac ayağının parçası olarak değerlendirdik. Özellikle de üniversitemizin tüm faaliyetlerinde ticaret odamızla olan yakın bağlarını ön planda tutmayı hedefledik. İki kurumumuz arasındaki ilişkiyi güçlendirerek şehrimizin ekonomik, bilimsel ve kültürel ilerleyişine ciddi katkılar yapmayı çok önemsedik. Bunu gerçekleştirebilmek için de uzun vadede büyük önem arz eden ama kısa vadede de etkisini hissettirecek iki somut adım attık. Birinci olarak, uluslararası deneyim ve vizyona sahip hocalarımızın önderliğinde Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi’ni kurduk. Bu merkezimiz aracılığıyla, şehrimizde hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğümüz ekonomik, kültürel ve ticari faaliyetlerin daha yüksek katma değer getirebilmesi için gereken bilimsel katkıyı yapmayı amaçlıyoruz. Bu adımımızın bir sonucu olarak, girişimci ve yaratıcı bir ekosistemin oluşmasını, önemli değerleri ekonomimize kazandırarak yeni iş alanlarının gelişmesini, var olan faaliyetlerin gelirinin artırılmasını sağlayacağımıza inanıyoruz. Attığımız ikinci somut adım da, eğitim faaliyetlerimizin İzmir’in ticari hayatına duyarlı olarak, dünyadaki gelişmeleri yakından izlemesini mümkün kılacaktır. Bu amaçla, MBA ve Finans gibi Yüksek Lisans derecelerimizin içeriklerini ülkemizin en yüksek standartlarına çıkararak, nitelikli iş insanlarımızın, şehrimizden ve iş ortamından kopmadan donanımlarını artırmalarına imkan vereceğiz" dedi.



Yenilik mesajı


İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde hayata geçirdikleri diğer yenilikleri de konuşmasında aktaran Özgener, "İyi bir eğitimin gerekli şartları; seçkin bir akademik kadro, bilimsel düşünceyi mümkün kılan düşünsel ve fiziki ortam ve tabii ki iyi öğrencilerdir. Biz üniversitemize daha da iyi öğrencileri almak için bu yıl kontenjanlarımızda çok temel değişiklikler yaptık. Geçmiş senelerde ortalama yüzde 25 olan bursluluk düzeyimizi, 2019-2020 öğretim yılı için yüzde 40’ın üzerine çıkardık. Bursları arttırmamız üniversitemize daha yüksek puanlı öğrencilerin gelmesini sağlayarak, kurumumuzun itibarını yükseltecektir. Kontenjan konusunda yaptığımız çok detaylı çalışmalar sonrasında, bu sene bursluluk oranımızı artırırken, yeni alacağımız öğrenci sayımızı 2 binin üzerine çıkarmayı ve de gelirlerimizi yüzde 35 civarında artırmayı öngörüyoruz; ayrıca, başarılı öğrencilerimizin ikinci bir dalda diploma alabilmesi önündeki tüm maddi engelleri kaldırarak, bursları kesilmeden çift diploma alabilmelerini sağladık. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ülkemizin ve dünyanın çok itibarlı bir yükseköğretim kurumu olması arzumuzdur" şeklinde konuştu.


İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kısa bir süre sonra tercih günlerinin başlayacağını da hatırlatan Özgener, üniversiteyi yeni tercih edecek aday öğrencileri bir dizi fiziki yeniliklerin de beklediğini söyledi. İlk olarak yaz boyunca 30’a yakın derslikte tadilat ve yenileme çalışmaları yapılacağını açıklayan Özgener, "Bu yaz döneminde yapacağımız tadilat çalışmalarıyla, öğrencilerimize çok daha iyi ortamlarda, iyi eğitim alma olanağı sunacağız. Bildiğiniz gibi üniversiteler aynı zamanda önemli yaşam alanlarıdır. Öğrencilerimizin kampüs ortamında daha verimli zaman geçirmesini, birlikte çalışmasını ve sosyalleşmesini kolaylaştırmak amacıyla, ana bina kantin ve etüt alanlarının kapsamlı bir şekilde yenilenmesi eylül ayında tamamlanacaktır. Biz vakfımızın en kıymetli varlığı olan üniversitemizi, ilk günden itibaren İzmir Ticaret Odası ve İzmir şehrini barındıran önemli bir kurum olarak değerlendirdik. 2018 yılının birinci döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerimiz için toplam 87 bin lira burs verilmiş olup diğer yardımlar ile birlikte toplamda 202 bin liralıkbağış yapılmıştır. Bizim göreve geldiğimiz 2018 yılı ikinci dönemde ise, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerimiz için toplam 876 bin liralık burs verilmiş olup, 2018 ikinci yarısı ile birlikte eğitim alanlarında yaptığımız toplam bağış 1 milyon liraya ulaştı” şeklinde konuştu.


Genel kurulda vakfın çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Özgener, ayrıca UNESCO’nun dünya çapında faaliyet gösteren STK’lardan oluşan ağına İTO Vakfı’nın da dahil edilmesi için başvuru yapacaklarını açıkladı.


Gündem maddelerinin tamamının oy birliği ile onaylandığı İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Olağan Genel Kurul’unda, vakıf senedi değişikliği de oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurulda ayrıca vefat nedeniyle boşalan İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı mütevelli heyet üyeliklerine Emre Kızılgüneşler, Necip Nasır, Yalçın Erdoğan ve Nevzat Artkıy seçildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:08
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