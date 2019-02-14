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Özgecan Aslan'ın mezarına "Sevgililer Günü" ziyareti

Mersin'in Tarsus ilçesinde okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ailesi tarafından mezarı başında anıldı - Anne Songül Aslan:-"Herkes elini vicdanına koysun. Bütün Sedanurlar, Leylalar, Özgecanlar, daha ismini sayamadığım birçok insan var. Ben her gün onları izledikçe üzülüyor ve ağlıyorum. Yazık günah değil mi?"

14 Şubat 2019 Perşembe 15:32
Özgecan Aslan'ın mezarına "Sevgililer Günü" ziyareti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kızlarının mezarını ziyaret etti.

Aslan ailesi, kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edip, dua etti. Türk Eğitim Vakfı Adana Şube Başkanı Ayşegül Gökçe, yönetim kurulu üyeleri ve bazı öğrenciler de Aslan ailesini burada yalnız bırakmadı.

Baba Mehmet ile anne Songül Aslan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kızlarının mezarına çiçek bıraktı.

Songül Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.

Kadına karşı şiddetin önüne geçilmesini isteyen Aslan, şöyle konuştu:

"Lütfen bu konuda ya güzel bir kanun yapılsın ya da idam getirsinler. Tek istediğim bu. Zaten bizler ölmüşüz. Ailecek yaşayan ölüleriz. Ayaktayız ama ölüyüz. Ölene kadar da böyle olacak. Artık erkeklere eğitim mi verirler, hasta olanları tedavi mi ettirirler, hep erkekler çıkıyor. Bütün devlet adamlarına sesleniyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Bütün Sedanurlar, Leylalar, Özgecanlar, daha ismini sayamadığım birçok insan var. Ben her gün onları izledikçe üzülüyor ve ağlıyorum. Yazık, günah değil mi?"

Mehmet Aslan da kadın cinayetleri nedeniyle yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Kızlarının mezarını 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ziyaret ettiklerini belirten Aslan, "Bütün sevgililer Özgecanımı unutmasınlar. Onları da ansınlar." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:32
  1. Mersin
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  3. Tarsus

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