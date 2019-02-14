Özgecan Aslan anısına resim sergisi açıldı Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı Asena Birimi tarafından; hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan`ın 4.

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı Asena Birimi tarafından; hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan`ın 4. ölüm yıl dönümü nedeni ile resim sergisi açıldı.

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı Asena Birimi, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen resim sergisinde Özgecan Aslan’ı andı. Türk Dünyası Parkı’nda gerçekleştirilen resim sergisi gün boyu ziyaretçilere açık kaldı.

Sergiyi Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Musa Küçük, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç ve birçok kişi ziyaret etti.

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