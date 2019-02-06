Özge Bayrak'tan bronz madalya





ANKARA (AA) - Milli badmintoncu Özge Bayrak, İran'da düzenlenen Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahran'da gerçekleştirilen organizasyonda tek kadınlarda mücadele eden Özge Bayrak, ilk turda Portekizli Sonia Goncalves, ikinci turda Ukraynalı Maria Ulitina, çeyrek finalde de Endonezyalı Bening Sri Rahayu'yu 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde bir diğer Endonezyalı sporcu Choirunnisa Choirunnisa'ya 2-1 yenilen Özge, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.





- Bengisu-Nazlıcan çifti finalde





Turnuvada çift kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, finale yükseldi.

İlk turu maç yapmadan geçen Bengisu-Nazlıcan çifti, ikinci turda İranlı Nazanin Bashiri-Nastaran Karami ikilisini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Endonezyalı Febby Valencia Dwijayanti Gani-Rayhan Vania Salsabila çiftini de 2-0'la geçen Bengisu ile Nazlıcan, yarı finalde Hindistanlı Pooja Dandu-Sanjana Santosh ikilisini 2-1 mağlup ederek adlarını finale yazdırdı.

Bengisu-Nazlıcan çifti, yarın finalde Endonezyalı Nita Violina Marwah-Putri Syaikah ikilisiyle karşılaşacak.