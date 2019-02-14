Özer Kayalı, küçük başkanın davetini geri çevirmedi Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Nermin-Metin Akar Ortaokulu Öğrenci Meclis Başkanı seçilen 7nci sınıf öğrencisi M.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Nermin-Metin Akar Ortaokulu Öğrenci Meclis Başkanı seçilen 7nci sınıf öğrencisi M.Bartu Çağlar’ın daveti üzerine bugün okulu ziyaret etti.

Seçim vaadi olarak Belediye Başkanını okula getirip okul ve eğitim adına dileklerini ileteceğini belirterek seçimi kazanan okul öğrenci meclis başkanı Çağlar, Özer Kayalı, okul müdürü ve öğretmenleri ile okulun fiziki şartları ve eğitime destek konusunda bazı taleplerde bulundu. Nazik daveti geri çevirmeyen Kayalı, diğer öğrencilerle de sohbet edip resim çektirdi.

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