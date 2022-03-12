Özer Hurmacı kaç yaşında? Özer Hurmacı hayatı, biyografisi, kariyeri!

Özer Hurmacı Çocukluğumda, gençliğimde ve hayatımın her anında futbol var oldu. Benim için artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti.”ğ diyerek futbol kariyerine noktayı koyduğunu duyurdu. Özer Hurmacı geçen sezon Bursaspor'da forma giyişti.

Özer Hurmacı kimdir?

Özer Hurmacı, 20 Kasım 1986 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısında oynadı.

Özer Hurmacı hangi takımlarda oynadı?

Ertesi sezon kiralık olarak gönderilmiş bir sezon sonra Ankaraspor'a geri döndü. 2007-2008 sezonu ortasında, Galatasaray'la sezon sonu için anlaşmış ancak daha sonra Galatasaray'ın, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine protokolü iptal edilmişti.15 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sayfasında Fenerbahçe (futbol takımı) kadrosuna transfer olduğu bildirildi.

Özer 27 Ağustos 2012'de Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Aslen Trabzonlu bir ailesinin olması nedeniyle Trabzonspor'lu olan Özer, 2013-14 devre arasında tıpkı sezon başında olduğu gibi Trabzonspor takımının gündemine geldi. Daha sonra alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran futbolcu, 24.08.2016 tarihinde sözleşmesini tek taraflı feshetti. Trabzonspor'dan ayrılan futbolcu transfer sezonunun son gününde Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2015 yılında Mihriban Hurmacı ile nikah masasına oturan Özer Hurmacı'nın bu evliliğinden 2 kız v 1 erkek olmak üzere 3 çocuğu var.