(Özel)Taksim’de yayaya çarpan ticari taksi bağlandı Taksim’de kaldırımda yürüyen vatandaşa, çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksi sürücüsü yakalanarak para cezası kesildi.

Taksim’de kaldırımda yürüyen vatandaşa, çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksi sürücüsü yakalanarak para cezası kesildi. Çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilen araçta trafik ekiplerince bağlanarak otoparka çekildi.



Olay, dün akşam Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen vatandaşa M. K, yönetimindeki 34 TEZ 06 plakalıticari taksiçarptı. Hafif şekilde yaralanan vatandaş, durumu hemen yakınındaki polise bildirdi. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan sürücüyü yakalayarak, araçta arama yaptı.

Polis ekipleri bunun üzerine sürücüye ‘kaldırımda yürüyen yayaya yol vermeme, yayaya çarpma’ suçlarından 488 TL para cezası kesti.

Aracın evraklarını inceleyen polis ekipleri, aracının çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine bağlanan araç, çekici ile otoparka çekildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.