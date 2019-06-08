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(Özel)Polis ve itfaiye ekipleri araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu

Şişli’de bir aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri seferber oldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:29
(Özel)Polis ve itfaiye ekipleri araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu

Şişli’de bir aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri seferber oldu.Kedinin kurtarılmasını bekleyen hayvansever bir vatandaş, gözyaşlarına boğuldu. Uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı kedi,tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.


Şişli Duatepe Mahallesi Bozkurt Caddesinde park halindeki bir aracın motor bölümüne yavru bir kedi sıkıştı. Kedinin sıkıştığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için uzun süre çabaladı. Fakat aracın kilitli olması nedeniyle yeterli müdahale yapılamadı. Bunun üzerine araç sahibine ulaşmak için polis ekiplerinden yardım istendi.


Aracın kaputundan çıkıp, motoruna girdi


İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmakla mücadele ederken, hayvansever bir vatandaş göz yaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yoğun uğraşlar neticesinde araç sahibine ulaştı.Bir süre sonra araç sahibi aracının yanına geldi. Aracın kaputunun açılması ile birlikte ortaya çıkan yavru kedi bu kez ürkerek motorun altına kaçtı. İtfaiye erleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için dakikalarca uğraştı.


Kediyi kurtarmak için bu kadar çabanın boşa olduğunu söyleyen şahsa tepki


Kurtarma çalışmaları sırasında yoldan geçen bir vatandaş ise yavru kediyi kurtarmak için olay yerine gelen itfaiye aracının yolu kapatmasının yanlış olduğunu belirtti. Kedinin kendi başına sıkıştığı yerden çıkabileceğini söyleyen vatandaş bir kedi için bu kadar uğraşın boşa olduğunu ifade etti. Adamın bu sözleri hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Aracın motoruna sıkışan kedi ise uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, yeni bir yuvaya kavuştu


Burnundan yaralı olduğu öğrenilen yavru kedi, hayvanseverler tarafından su ve mama ile beslendi. Kurtarılan yavru kedi, Nadin Tavşan isimli bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Kedinin yeni sahibi olan Tavşan, “Bu kediyi sahipleneceğim. Benim bir kedim daha var. Sokak kedilerini çaresiz bırakmaktansa sıcak bir yuva vermek her zaman tercih edilmelidir. Bu kediyi benim kedimle birlikte veterinere götüreceğim. Kedinin gerekli bakımını yaptıktan sonra da evime alacağım” dedi.


“Kedi araçtan çıkartıldığında çok mutlu oldum, ağlamamak için kendimi zor tuttum”


Araç kaputunda mahsur kalan yaralı kedinin kurtarılmasına çok sevinen Meryem Yıldız ise, “Sabah saat 08.00 gibi kedinin sesini duymuştum. Önce sesin arka bahçeden geldiğini sandım sonra önden geldiğini fark ettim. Dışarı baktığımda etraftaki yardımseverinsanları gördüm. Ne yazık ki kimse bu şekilde davranmıyor. Sesi duyup vurdumduymaz bir şekilde gidiyorlar. Halbuki orada bir can, bir hayvan var ve bu hayvanın yardıma ihtiyacı var. Genel olarak konuşuyorum, insanlar gerçekten çok bencil. Bu şekilde düşünüyorum. Onların yardıma ihtiyacı var. Bir kap yemek, mama ya da su verildiğinde bu canlıların hayatına bir gün daha eklemiş, onları bir gün daha sevmiş oluyoruz. Herkesin bu şekilde davranmasını istiyorum. Kedi araçtan çıkartıldığında çok mutlu oldum, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok duygulandım” şeklinde konuştu.


Yaralı kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:29
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