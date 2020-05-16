Özellikle çocuklarda görülüyor... Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koroanvirüs hakkında her geçen gün yeni bir haber geliyor. Tüm dünyada ölümcül koronavirüsü belirtilerine ilişkin güncel bilgiler merak ediliyor. Hem ülkemizde hem dünyada aşı çalışmaları hız kazanırken koronavirüsü belirtileri vatandaşların gündeminde yer ediniyor.

İlk olarak kuru öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş gibi belirtilerle karşımıza çıkan koronavirüs belirtileri kişiden kişiye farklı semptomlar gösteriyor. Son olarak Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, Covid-19 enfeksiyonu şüphesi doğurduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi.

Koronavirüsü belirtilerine ilişkin haberler yakından takip edilirken yapılan son araştırmada çocuklar ve yetişkinler arasında farklı semptomların görüldüğü ortaya çıktı. Buna göre corona virüsün (Covid-19) çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi.

Mide bulantısı ve ishal koronavirüs belirtisi mi?

Yeni tip koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi. Sonuçları "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi.

Çocuklardaki sindirim sistemi semptomları

Çin'in Vuhan kentinde Tongci Hastanesi Pediatri Bölümünde görevli doktor Vınbin Li, "Çoğu çocuk Kovid-19'dan sadece biraz etkilendi ve çok az sayıdaki ağır vakada sıklıkla altta yatan bir sağlık sorunu vardı. Çocukta solunum yolu semptomları veya başka bir hastalıktan muzdarip olma durumu yoksa erken dönemde teşhisi gözden kaçırmak kolay." değerlendirmesini yaptı.

Li, Kovid-19 hakkındaki deneyimleri doğrultusunda virüsün salgına dönüştüğü yerlerde özellikle ateş ya da bu hastalığa daha önce yakalandığına dair öykü varsa sindirim sistemi semptomları gösteren çocukların, virüsle enfekte olduğundan şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı.

Doktor Li ve meslektaşları, öksürükle başlayan solunum yolu şikayeti göstermeden hastaneye kaldırılan, sonradan zatürre ve Kovid-19 teşhisi konulan çocuklarla yürüttükleri klinik çalışmada, söz konusu bulguyu elde etti.

Ekip, her 5 çocuktan 4'ünün hastaneye getirilmeden önce sindirim sistemi semptomları gösterdiğine işaret etti.

En yaygın semptomları

Halsizlik

Ateş

Kuru öksürük

Bazı durumlarda ortaya çıkan daha az yaygın semptomlar

Kas ağrısı

Burun tıkanıklığı

Baş ağrısı veya baş dönmesi

Boğaz ağrısı

İshal ve mide bulantısı

Titreme

Koku ve tat alma duyusu kaybı

Mide ve bağırsak sorunları