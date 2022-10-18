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Konut Projeleri Özelleştirme İdaresi Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışını onayladı
Konut Projeleri

Özelleştirme İdaresi Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 08:59:00 -
Özelleştirme İdaresi Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satışını onayladı

ÖİB'nin taşınmaz satışlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ankara ve Kütahya'daki iki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihaleler sonucunda en yüksek teklifi veren isteklilere satılmasına karar verildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki 3 bin 610 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 10 milyon 850 bin lira bedelle Recep Olcay'a, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki 4 bin 363,57 metrekare taşınmazın da 1 milyon 650 bin lira bedelle İbrahim Örkmez'e satışı kararlaştırıldı.

 

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