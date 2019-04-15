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Özel’den Şehitler Haftası mesajı

14 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Ölürsem şehidim, kalırsam gazi anlayışıyla, vatanı ve dini uğruna bir an bile tereddüde düşmeden gaza eden kahraman ecdadımız, yüzyıllarca İslam’ın sancaktarlığını yapmıştır" ifadelerine yer verdi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:05
Özel’den Şehitler Haftası mesajı

14 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Ölürsem şehidim, kalırsam gazi anlayışıyla, vatanı ve dini uğruna bir an bile tereddüde düşmeden gaza eden kahraman ecdadımız, yüzyıllarca İslam’ın sancaktarlığını yapmıştır" ifadelerine yer verdi.


Şube Başkanı Aziz Özel, 14 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle, tüm şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını vurgulayarak, "Yaşadığı bütün olumsuzluklara ve imkânsızlıklara rağmen, son nefesine kadar bu cennet vatan uğruna göğsünü siper eden, Yahya Kemal’in ifadesiyle İslam’ın son ordusunun mensupları olan dedelerimiz ve son yıllarda terör sebebiyle kaybettiğimiz evlatlarımız, Allah’a can verip karşılığında cenneti alarak dünyada ulaşılabilecek en yüksek rütbeye de erişmiş oldular. Böyle müstesna bir iman ile, yardan, anadan ve serden geçerek sayısız destan yazmış olan bu Aziz Milletin evlatları olan bizler de, “Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” beytinde vücut bulan şuurla değerlerimize sahip çıkıp, bu cennet vatan için çok çalışarak şehitlerimizin Aziz hatıralarını yaşatalım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:05
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