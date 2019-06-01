(ÖZEL)Beypazarı bayram tatilinde dolup taşacak

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, 9 günlükRamazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı TuncerKaplan, tarihle ve doğayla iç içe bir tatil geçirmeyi isteyen herkesiilçeye davet etti.

Başkentin, konaklarıyla, hanlarıyla camileriyle ve hamamlarıyla ünlü ilçesi Beypazarı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tarihi ve turistik mekanlarıylavatandaşların ilgi odağı olan şirin ilçe, güzellikleriyle hayran bırakıyor. Üç mevsimin aynı anda yaşanabildiği Beypazarı, yöresel lezzetleriyle de ayrı bir turizm potansiyeli oluşturuyor.80 katlı baklavasından, yaprak sarmaya, sebzeli güvecinden hoşmerim tatlısına ,tarhana çorbasından eriştesine kadar onlarca çeşit yemek turistlerden tam not alıyor.El yapımı doğal ürünler ve hediyelikler almakisteyen vatandaşlar ise tarihi çarşının yolunu tutuyor.

"Bu bayramda da inşallah ziyaretçilerle dolup taşacağınıdüşünüyoruz"

İlçeninTürkiye’nin en güzel tatil rotalarından biri olduğunu belirtenBeypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ”Beypazarı bayramlarda, haftasonu ve diğertatillerdefarklı bir yoğunluğu oluyor. Bu bayramda 9 gün tatilin olacak olması İnsanların gezme, görme ve tarihi mekanları ziyaret etme adınaen çok tercih ettikleri ilgi gösterdikleri yerlerden biri. Bu bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir durum. Bu bayramda da inşallah ziyaretçilerle dolup taşacağınıdüşünüyoruz. Bizi izleyenkıymetli hemşehrilerimizi Beypazarı’na davet etmiş olalım. Beypazarı misafirperverliği, noktasında yiyecek içecekleri noktasında ve tarihi mekanları gezme görme noktasında anlatılarak değil, yaşanılarak görülecek bir mekandır. Şimdiden tüm ülkenin mübarekRamazan Bayramının birlik beraberliğimiz adına, ülkemizin birliği beraberliği adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

"Beypazarı bünyesinde 3 iklimi birden barındıran nadir ilçelerimizden birisidir"

Beypazarı’nda asırlık geleneklerin halen sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Kaplan Bayram tatilinde vatandaşları ilçeye davet etti. Kaplan,"Beypazarı tarihi bir mekan olması adına tarihteki o canlılığını, yaşatıyor olması adına gelenek ve görenekleriyle birlikte bütünleşmişolması adına , güzellikleri adına gerçekten nadir olan ilçelerimizden bir tanesi. İpek yoluüzerinde olması ve geçmiş yıllarda ticarete ev sahipliği yapmış olması adınamedreseleriyle , kültür mekanlarıylatarım alanlarına ev sahipliği yapıyor olmasıylaülkemizin en nadir ilçelerinden biridir. Şöyle bir ilçe düşünün ki belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir ilçedir. Beypazarı bünyesinde 3 iklimi birden barındıran nadir ilçelerimizden birisidir . Yüksek rakımlarda Karadeniz iklimi 250 metre dolayında Akdeniziklimini görürsünüz . Karşı tarafına baktığımızda karasal iklim görürsünüz. Ramazan Bayramı güzellikler, mutluluklar birlik ve beraberlikler getirsin diyorum” diye konuştu