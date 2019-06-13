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(Özel) Zincirleme kazada takla atan otomobil elektrik panosunu devirdi

İstanbul Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi’nde iki otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 20:17
(Özel) Zincirleme kazada takla atan otomobil elektrik panosunu devirdi

İstanbul Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi’nde iki otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil takla atarak çimlerdeki elektrik panosunu devirdi.


Kaza, saat 17.45 sularında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun sağında park halinde olan ve sürücüsünü ismi henüz belirlenemeyen 34 LSP 847 servis minibüsünü geçmeye çalışan 34 EM 4756 plakalı otomobil, Yücel Genç idaresindeki 34 KU 1761 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yücel Genç idaresindeki otomobil takla atarak yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EM 4756 plakalı otomobil ise içinde işçiler olan park halindeki servis minibüsüne arkadan çarptı.


Kazada yaralanan olmazken, takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.Kazaya karışan ve takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Yaralananın olmamasına sevindiklerini belirten takla atan otomobil sürücüsü Yücel Genç, “Servis sağda duruyordu, diğer araç onu sollamaya çalıştığı sırada zincirleme kaza oldu, durum bundan ibaret. Sonra ben de takla attım. Şükürler olsun bende bir şey yok. Diğer araçlarda da bir şey yok, ufak sıyrıklar var. En kötü benim, ben de bir şey olmadığına göre kimsede bir şey yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:17
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