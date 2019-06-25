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(Özel) Zeytinburnu’nda kadın hırsızlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda şüpheli 4 kadın, sokak üzerindeki markette hırsızlık gerçekleştirdikten sonra bir daireyi soyarak kayıplara karıştı.

25 Haziran 2019 Salı 16:40
(Özel) Zeytinburnu’nda kadın hırsızlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda şüpheli 4 kadın, sokak üzerindeki markette hırsızlık gerçekleştirdikten sonra bir daireyi soyarak kayıplara karıştı. Dedektif gibi iz süren ev sahibi veteriner hekim Seda Serdar Çelik’in ulaştığı güvenlik kamera görüntülerine, şüphelilerin marketten çikolata çaldığı ve apartmandan eşyalarla çıktığı anlar yansıdı.


Olay, 15 Haziran günü Gökalp Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheli 4 kadın sokak üzerinde bulunan bir markete girdi. Şüphelilerin 2’si dışarıda bulunan manav tezgahının önünde bekleyerek kayısılardan yedi. Market içinde bulunan şüphelilerden biri aldıkları suların parasını öderken diğeri reyonda bulunan çikolataları çalarak kıyafetinin içine gizledi.


Marketten çıkan şüpheliler daha önceden belirledikleri bir apartmana giderek kapısını açtı. Şüpheliler, veteriner hekim Seda Serdar Çelik’in yaşadığı dairenin çelik kapı kilidini kırarak içeri girdi. Yaklaşık 50 bin liralık eşyayı çalan şüpheliler, apartmandan tek tek dışarı çıktı. Şüpheliler farklı istikametlere yürüyerek bindikleri taksilerle olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından veteriner hekim Seda Serdar Çelik dedektif gibi iz sürerek güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.


Polis şüphelilerin peşinde


Ev sahibi veteriner hekim Seda Serdar Çelik, tatilden döndükten sonra evinin soyulduğunu fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede güvenlik kamera incelemesi yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay anı kamarada


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheliler bir markete girerek çikolata ve kayısı çalıyor. Marketin ardından sokak üzerindeki bir apartmana giren şüpheliler, bir süre sonra ellerinde poşetle apartmandan çıkıyor. Bindikleri taksilerle olay yerinden uzaklaşıyorlar.


“Bir saat içerisinde evi boşaltıyorlar”


Hırsızlığın gerçekleştiği sırada tatilde olduklarını belirten Seda Serdar Çelik, “Öğlen saat 13.00 civarı 4 tane kadın eve geliyorlar. Sağlam diye güvendiğimiz kapının kilitlerini kırıyorlar. Sonrasında bir saat içerisinde evi boşaltıyorlar. Kimse görmüyor. Kimse duymuyor. Hiçbir şey olmamış gibi de çıkıyorlar. Eve çıkmadan önce markete giriyorlar. Kendilerine içecek alıyorlar. Marketten de bir miktar ürün çalıyorlar. Onların da görüntüleri var. Ellerini kollarını sallayarak apartmana giriyorlar. 4 tanesi giriyor. Teker teker çıkıyorlar. Ellerinde kocaman bir poşet var. Benim poşetim. İçinde benim eşyalarım var” dedi.


“Gece uyku uyuyamıyorum”


50 bin liralık eşyasının çalındığını ifade eden Çelik, “Değerli yüzüğüm, pırlantam vardı. Altınlarım vardı. Kişisel eşyalarım, lazer epilasyon aletim, saç fırçama varana kadar her şeyi almışlar. Şikayetçi oldum. Polis hala araştırıyor. İnşallah kısa zamanda bulunurlar. Ben çünkü gece uyku uyuyamıyorum. Kendi evimdeyim. Çelik kapım var. Kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.


“6 adet çikolata alıyorlar”


Hırsızlığın yaşandığı marketin sahibi Bayram Korkmaz, “Lüks giyimli, gözlüklü 4 tane bayan içeride çikolata reyonuna yanaşıp oradan çikolataları aldığını tespit ettik. Tahminimce 6 adet çikolata alıyorlar. Biz onların hırsız olduğunu tahmin etmemiştik. Müşteri gibi geldiler. Kıyafetin içine saklayıp çıkıyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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