0553 313 94 23

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

Zeytinburnu’nda bulunan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde eğitim gören engelli gençler hem belediyenin galoşlarını üretiyor hem de tedavi oluyor.

02 Temmuz 2019 Salı 09:14
(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

Zeytinburnu’nda bulunan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde eğitim gören engelli gençler hem belediyenin galoşlarını üretiyor hem de tedavi oluyor.



Zeytinburnu’nda engelli gençler galoş üreterek belediyeye destek oluyor. Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi(AKDEM)’nde eğitim gören engelli gençler hem motor becerilerini geliştirerek tedavi oluyor hem de ürettikleri bine yakın galoşla belediyenin temiz kalmasını sağlıyor. Bir eğitmenle beraber grup halinde müzik eşliğinde yaptıkları galoşlar, aynı zamanda gençlerin sosyalleşmesini de sağlıyor. AKDEM açıldığından beri gerçekleştirilen eğitimler sayesinde bugüne kadar binlerce engelli genç bu şekilde terapi gördü. Öğrenciler 5’er kişilik gruplar halinde merkezde bulunan atölyede çalışmalarını yaptı. Gün içerisinde toplamda üç grup bu hizmetten faydalandı.Birlikte yaptıkları faaliyetlerden dolayı gençlerde oluşan mutluluk ise görülmeye değerdi.



’Galoş eğitiminin pek çok faydası var’


Galoş yapmanın engelliler için iş uğraşı terapisi olduğunu dile getiren AKDEM Engelliler Koordinasyon Birimi El Sanatları Hocası Sabiha Yayla, " AKDEM kurulduğundan beri bu faaliyet devam etmekte. Yaklaşık 10-11 yıl kadar diyebiliriz. 8 yıldır burada çalışıyorum. Galoş dışında yaptığımız çeşitli faaliyetlerde var. Çocukları yaş ve engel durumuna göre ayırıyoruz. Galoş yapımı da bunlardan bir tanesi. Galoş neye yarıyor? Öncelikle fiziksel engelli hastalarımızda ince motor becerisi kazanmalarına sebep oluyor. Küçük parmak ucu kaslarını çalıştırıyor. Aynı zamanda grup eğitimi olduğu için sosyalleşmelerini sağlıyor. Birbirleriyle keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Paylaşmayı öğreniyorlar. Birbirlerine yardımcı olmayı öğreniyorlar. Aynı zamanda bu bir terapi. Biz buna iş uğraşı terapisi diyebiliriz " diye konuştu.



’Öğrenciler galoş yapmaktan çok mutlu’


Eğitimlerin çok güzel geçtiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Down Sendromlu Hilal Dursun," Burası çok güzel. Herkes muhakkak buraya gelmeli. Bol bol eğitim alsınlar. Bana annem öğretti. Beni bu yaşıma kadar annem getirdi. Anneme teşekkür ediyorum. Eğitimler çok güzel geçiyor, çok mutluyum " dedi.



AKDEM’de nasıl galoş yaptıklarını anlatan Mental Reterdasyon ve Serebral Palsi hastası 20 yaşındaki Özbay Yasin Şahin, " AKDEM’de galoş yapmaktayım. Galoş yapmayı çok seviyorum. Bir işle meşgul oluyoruz. Çok mutluyum. Burada yardımlaşma var. Arkadaşlarınla konuşabiliyorsun. İnce el kaslarını çalıştırıyor. Bu şekilde bir tedavi oluyor. İlk önce galoşlarımızı kartona koyuyoruz. Daha sonra lastikliyoruz. Ondan sonra makineye koyuyoruz " dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:14
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne yükselişle başladı
    1. Borsa güne yükselişle başladı
    2. Astana Finans Günleri
    3. Wee Baby kazanan talihlisine arabasını..
    4. Dondurmalı profiterol tarifi | Yaz..
    5. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    6. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    7. İstanbul merkezli FETÖ..
    8. Başkan Yılmaz, Kadın Erkek Eşitliği..
    9. INEVA, Dünya Enerji Ödülü’nde..
    10. TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine..
    11. Hindistan'da çöken duvarlar 16 can aldı
    12. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
    13. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
    14. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
    15. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
    16. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    17. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
    18. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
    19. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
    20. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı