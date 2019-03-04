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(Özel) “Zamanı toplayan” koleksiyoncu Ramiz Aliyev

Azerbaycanlı koleksiyoncu Ramiz Aliyev’in, 2 binin üzerinde farklı türdeki saatten oluşan koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:23
(Özel) “Zamanı toplayan” koleksiyoncu Ramiz Aliyev

Azerbaycanlı koleksiyoncu Ramiz Aliyev’in, 2 binin üzerinde farklı türdeki saatten oluşan koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor.


Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlı Maştağa köyünde yaşayan koleksiyoncu Ramiz Aliyev’in evindeki saat koleksiyonu bir müzeyi andırıyor. Babasının saat tamircisi olması nedeniyle saatlere ilgi duymaya başlayan Aliyev’in, babasının anısına 2 binden fazla saatten oluşan koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor. 1800’lü yıllardan kalma tarihi özellikler taşıyan saatlerin bulunduğu koleksiyonda masa, duvar, cep ve fanuslu saatler dikkat çekiyor.


Çeşitli boyutlarda saatlerin yer aldığı koleksiyonun bulunduğu oda, saatlerin çıkardığı seslerle yankılanıyor. Zamanının çoğunu bu odada geçiren Aliyev, bozuk ve eski saatlerin tamir ve restorasyonunu yaparak koleksiyonuna katıyor.



“Babamın anısına bu müzeyi kurmaya karar verdim”


25 yıldır saat biriktirdiğini belirten Ramiz Aliyev, “Koleksiyonumda tahminen 2 bin, 2 bin 500’den fazla saat var. Saatler Almanya, Fransa, Rusya, Japonya ve diğer ülkelerin mekanik saatleri var. Babam saat tamircisi olduğu için, onun anısına bu müzeyi kurmaya karar verdim” dedi.



“Her saat bana ailem gibi”


Bozuk saatleri onararak bu koleksiyonu topladığını vurgulayan Aliyev, “Öyle saat vardı ki, onu çöpe atmışlardı. Ben onu aldım ve mekanik kısımlarını tamir ederek çalışır duruma getirdim. Koleksiyonuma çok büyük ilgi var. Çok adam gelip koleksiyonuma bakıyor ve beğeniyor. Almak isteyen olursa da bu saatleri satmam. Çünkü ben bunlara çok emek harcadım. Her saat bana ailem gibi. Hangi saat gösterirseniz ben onda neler yaptığımı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.


Koleksiyonunda 1800’lü yıllardan kalma saatler olduğunu belirten Aliyev, “Koleksiyonumda yeni yapılanların yanı sıra 1800’lü yıllardan kalma saatler de var. 200’den fazla yaşı olan saatler var burada. Ancak onlar hâlâ çalışıyor. Bunlar iyi saatler. Geçmişte çok iyi ustalar vardı. Onların yaptığı saatler şimdi bile çalışıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:23
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