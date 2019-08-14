Üniversite tercihi sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite adayları 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıtlarını yapacak. Okuyacağı il ve ilçedeki KYK yurt başvurusunda bulunacak adaylar Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvurusu çıkmaması durumunda özel yurtlarda ya da kiralık olarak ev tutacaklar. Öğrenci adayları Yurt başvuruları başlamamasına rağmen daha şimdiden okuyacakları üniversitedeki özel yurt fiyatları ile kiralık ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Özel yurt fiyatları kiralık ev fiyatları ne kadar? Sorusuna ilişkin cevap haberin detayındı.

Bu seneki yurt fiyatları, odada kalacak öğrenci sayısı, verilen hizmetler ve yurdun yer aldığı bölgeye göre farklılık gösteriyor. Anadolu şehirlerinde aylık fiyatlar 900 lira ile 2 bin lira arasında değişirken, bu fiyat Ankara ve İzmir’de 3 bin liraya, İstanbul’da ise özel yurtların bedelleri 5 bin liraya kadar yükseliyor. Emlakkulisi’nin haberine göre, Genele baktığımızda ise devlet yurduna yerleşemeyen veya tercih etmeyen öğrenciler aylık bin lira ile 5 bin TL arasında değişen bedellerle konaklama ihtiyacını da karşılayacak.

Özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar?

Son senelerde özellikle büyük şehirlerdeki üniversitelere yakın konumda inşa edilen ya da dönüştürülen öğrenci yurtlarının bir kısmında 5 yıldızlı otelde bulunan tüm hizmetlere rastlanıyor. Talebe bağlı olarak fiyatların da arttığı yurtlarda en fazla iki kişilik odalar bulunuyor. Otel konforunda kurgulanan yurtlarda yüzme havuzu, fitness salonu, sinema odası, hamam ve sauna gibi birimler de mevcut. Bunlar için ödenecek bedel ise 1.500 TL seviyesinden başlıyor.

Kiralık daire fiyatları ne kadar?

Yurt yerine kiralık daire arayışına girenlerin önceliği ise stüdyo ve 1 oda 1 salon tipi daireler oluyor. İstanbul’da üniversitesi bulunan bölgelerdeki küçük dairelerin kira değerleri geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Bunun üzerine bir de en az yüzde 25- 30 yükselen aidat bedellerini eklediğimizde bin lira sınırından başlayan kiraların 1.400 TL seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Eşyalı evlerde ise bu rakam üç bin liraya kadar çıkabiliyor.

İstanbul’da öğrenci kiralık daireler ne kadar?

Örneğin Bolu’da arkadaşlarıyla 3 oda 1 salon daire tutacak olan bir öğrencinin 400 TL kira, 325 TL gıda, 225 TL giyim, 100 TL ulaşım, 90 TL tiyatro ve sinema, 70 TL eğitim, 65 TL iletişim gideri söz konusu. Bu da 1.275 liraya tekabül ediyor. Fakat İstanbul’da arkadaşlarıyla 3 oda 1 salon daire kiralayacak bir öğrencinin 700 TL kira, 400 TL gıda, 250 TL giyim, 110 TL ulaşım, 110 TL tiyatro ve sinema, 80 TL eğitim, 80 TL iletişim masrafı var. Bunun da toplamı 1.710 liraya ulaşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde bir site içerisinde küçük bir daire kiralayan öğrencinin ödeyeceği aidat tutarı 150 TL'den başlıyor. Elektrik, su, ısıtma ve diğer fatura bedelleriyle birlikte bu tutar, minimum 400 TL'ye kadar çıkabiliyor.