(Özel) Yolun karşısına geçmeye çalışan adama dolmuş çarptı Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye dolmuş çarptı.

Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adam yerden kalkamadı.

Kaza, akşam saatlerinde Tayakadın Mahallesi Haşim İşcan Cadddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.C.’ye 16 D 0228 plakalı dolmuş çarptı. Dolmuşun ön camına çarpan M.C., çarpmanın etkisiyle yere yığıldı ve yerden kalkamadı. Dolmuşun ön camı ise darbenin etkisiyle kırıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.C.’yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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