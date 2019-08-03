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(Özel) Yolda bulduğu Ebabil kuşuna sahip çıktı

Gaziosmanpaşa’da yaşayan Çakır ailesi gece yarısı evlerine dönerken kedilere yem olmak üzere olan bir kuş gördü.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:41
(Özel) Yolda bulduğu Ebabil kuşuna sahip çıktı

Gaziosmanpaşa’da yaşayan Çakır ailesi gece yarısı evlerine dönerken kedilere yem olmak üzere olan bir kuş gördü. Evlerine aldıkları kuşun ‘Ebabil kuşu’ olduğunu öğrenen aile şırıngayla su verdikleri kuşu yetkililere teslim etti.


Gaziosmanpaşai Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yaşayan Yahya Çakır ve ailesi geçtiğimiz gece evlerine dönerken yol kenarında bir kuş gördü. Kuşu önce fare sanan Yahya Çakır, gördüklerinin kuş olduğunu anlayınca kedilere yem olmaktan kurtardı. Daha önce böyle bir kuş görmediğini söyleyen Yahya Çakır, internetten yaptığı araştırmalar sonucunda kuşun ‘Ebabil kuşu’ olduğunu öğrendi. Bitkin düşen ve uçamayan Ebabil kuşuna şırıngayla su veren Çakır ailesi, yetkilileri arayarak yardım istedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelleri Çakır ailesinden Ebabil kuşunu alarak, Avcılar’da bulunan İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim etti.



“Baktık yolun kenarında kediler toplanmış üstüne”


Ebabil kuşunu bulduklarında türünü bilmediklerini söyleyen Yahya Çakır, internetten araştırma yaptıklarını söyledi. Yaptıkları araştırma sonucu kuşun Ebabil olduğunu öğrenen Çakır, “Dün akşam teyzemlere gitmiştik. Oradan dönüşte baktık yolun kenarında kediler toplanmış üstüne. Biz fare dedik, Kedileri kovduktan sonra baktık kuş. Ben de elime almaya çalıştım. Ağzını açınca korktum. Ne olduğunu bilemedim. Yoldan geçenlere sorduk ‘Abi bu kuşun türünü bilmiyorum’ dediler. Biz de aldık kutuya, getirdik evimize. Şırıngayla su içirdik. Kıyma verdik ama yemedi. İnternetten araştırma yaptık. Sonra Ebabil kuşu olduğunu öğrendik” dedi.



“Arkadaşlar gereken ilgiyi gösterecekler”


Gece vakti kedilere yem olmaktan kurtardıkları Ebabil kuşunu ilgililere teslim eden Yahya Çakır, “153’ü aradık doğayla ilgili oradaki arkadaşlar gereken ilgiyi gösterecekler. Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettik. Oradan da Avcılar’da Veterinerlik Fakültesine verilecek. Kızım korktu kuştan, eline almadı. Ağladı hatta ‘Eve almayalım, dışarıda bırakalım’ diye. Ben de ‘Yok kızım, bu yavru’ dedim. Sonra kendisi bir baktı kuşa ‘Canım, cicim’ dedi, sevmeye başladı. Kanatlarını açınca kartala benziyor. O yüzden kızım korktu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:41
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