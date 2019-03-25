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(Özel) Yok böyle sünnet çocuğu...Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Diyarbakır’da 2016 yılında bombalı hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi İlyas Kaygusuz’un 5 yaşındaki oğlu Emir Taha, görkemli bir törenle erkekliğe ilk adımını attı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:11
(Özel) Yok böyle sünnet çocuğu...Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Diyarbakır’da 2016 yılında bombalı hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi İlyas Kaygusuz’un 5 yaşındaki oğlu Emir Taha, görkemli bir törenle erkekliğe ilk adımını attı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makam arabasını sünnet çocuğuna tahsis ederken, özel harekat ve yunus timleri de sünnet töreninde makam aracına eskortluk yaptı. Şehit çocuğu minik Taha, babasının kabri başında fatiha okurken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Diyarbakır’ da Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görev yaparken şehit düşen Bursalı İlyas Kaygusuz’un oğlu Emir Taha, babasının şehitlik yıl dönümünde sünnet oldu. Küçük Taha’nın sünnet arabası için, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makam aracını küçük Emir Taha’ya tahsis etti. Sünnet arabası için tahsis edilen makam aracı, çiçekçide süslendiği sırada Emir Taha ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehit oğluyla kısa bir sohbetin ardından altın taktı.


"Büyüyünce ne olacaksın" diye soran Alinur Aktaş, Emir Taha’dan "Asker olacağım cevabını alınca duygulu anlar yaşandı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın makam aracının süslenmesinin ardından kardeşi Hafzanur ve annesi Merve Kaygusuz ile makam aracına binen Emir Taha, şehit babasının adını taşıyan özel harekat zırhlı aracı ve motosikletli yunus timleri eşliğindeki konvoyla Hamitler’deki şehitlikte babasının mezarını ziyaret etti. Babasının mezarı başında edilen duaların ardından, Fatiha Suresi’ni kendisi okuyan Emir Taha, annesi Merve Kaygusuz’u ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.


Oğlunu vatan için şehit verdiğini söyleyen Ethem Kaygusuz, "Bu vatan için evlatlarımızı şehit verdik. Geriye 2 torunum kaldı. Bu bayrak için, bu topraklar ve vatan uğruna oğlumuzu şehit verdik." dedi.


Her sene şehit oğlu için mevlit okuttuklarını söyleyen baba Kaygusuz, "Her sene şehit için mevlit okutuyorduk. Bu seneyi devriyede de torunumuzu sünnet ettirdik. Torunumuz, oğlumuzdan hediye kaldı bize. Bu ezanlar için, devletimizin ve milletimizin var olması için oğlum şehit düştü. Dışarıdan kolay bakıyorlar ama, bu acıyı Allah kimseye vermesin. Biz evlatlarımızı şehit verdik ama başkaları vermesin. Kahrolsun Vatansızlar" diye konuştu.


Duaların ardından konvoy düğün salonuna geçti. Özel harekat polisi ve eski Türk Devletleri Bayraklarıyla düğün salonuna giriş yapan Emir Taha’ya pasta kesilerek dualar edildi. Minik Taha’nın sünnet törenine çok sayıda siyasi ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:11
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