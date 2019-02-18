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(Özel) Yirmi saniyede televizyon hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli’de bir iş yerine giren hırsız, duvardaki televizyonu 20 saniye içinde çalarak kayıplara karıştı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
(Özel) Yirmi saniyede televizyon hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli’de bir iş yerine giren hırsız, duvardaki televizyonu 20 saniye içinde çalarak kayıplara karıştı.


Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında; başını kapüşon yüzünü de atkı ile kapatan bir genç, iş yerine girerek önce askıdaki kıyafetleri karıştırdı. Daha sonra duvardaki televizyona yönelen hırsız, televizyonu çekip kablolarını kopararak kucaklayarak götürdü.


Yirmi saniye içinde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
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