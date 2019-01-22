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Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çocuk Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı'na katıldı

22 Ocak 2019 Salı 14:35
Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çocuk Vakfı iş birliğinde düzenlenen Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ile Çocuk Vakfı iş birliğinde Başkent Öğretmenevi'nde Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrenciler konusuna uzun yıllardan beri herkesin emek verdiğini belirtti.

Selçuk, "Strateji ve taktik konusunda gerçekten çok emek, birikim ve çalışma var. Çocuk Vakfı'nın oluşturduğu zemin bizim için çok önemli, çünkü orası sadece Çocuk Vakfı'nın birikimi değil, Türkiye'nin birikimi. Bu nedenle başta Mustafa Ruhi Şirin Hocam olmak üzere orada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin de 2023 Eğitim Vizyonu'nun özel yetenekliler açısından önemine işaret ederek, bu alanda Türkiye'de ilk defa 3 ana başlık çerçevesinde 14 hedef ortaya konulduğuna dikkati çekti.

Şirin, Bakan Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki başlıkların daha da genişletilmesi düşüncesi dolayısıyla çalıştayın gerçekleştirildiğini, çocuklar için yapılacaklara yönelik ortak bir dil ve yol haritasına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu konuda yeterli birikime sahip olduğunu ve dünyadaki tecrübelerden de yararlanılabileceğini ifade eden Mustafa Ruhi Şirin, "Eğer bu yol haritası bizi bu alanla yüzleştirirse, o zaman en azından sadece doğmuş çocuklarımız için değil, doğacak çocuklarımız için de yeni kozalar örülebilir. Sayın Bakanımıza biz bu desteği sonuna kadar vereceğiz, arkadaşlarımızla bu destekle hep yanlarında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:35
  1. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  3. Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı

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