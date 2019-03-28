0553 313 94 23

(Özel) Yenikapı’da “kısa mesafe” pazarlığı yapan taksicilere ceza rekor ceza

Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:09
(Özel) Yenikapı’da “kısa mesafe” pazarlığı yapan taksicilere ceza rekor ceza

Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçları trafikten men edilen sürücülere toplamda 4 bin 530 lira para cezası kesildi.


İstanbul’da geçtiğimiz Pazartesi günü geç saatte iş yerinden çıktıktan sonra Levent’ten metroya binen ve Yenikapı’da inen yazılımcı Uğur A., istasyon önünde bekleyen taksicilerin vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Taksicilerin pazarlık içerisine girmesi ve onları almaması üzerine Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Dakikalarca kayıt alan genci fark eden bir taksi sürücüsü, onunla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, genci azarlayarak tartakladı. Yaşanan arbedede genç yanlışlıkla kayıttan çıktı. Olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından anlatarak paylaşan genç yazılımcı görüntüleri de ilgili birimlere göndererek şikayette bulundu.


Sürücülere 4 bin 530 lira ceza kesilip araçları bağlandı


Şikayetin değerlendirilmesi üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakaları tespit edilen 2 sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen taksicilere, “Belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak” ve “ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” suçlarından 2 bin 265’şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.


Konuyla ilgili açıklamada ise, “UDES kapsamında birden fazla yolcu almak ve ayrı ücret talep etmek fiilleri dolayısıyla gerekli yaptırımlar uygulanmış ve emniyet birimlerince araçlar, 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK Başkanı Güven: "Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi."
    1. YSK Başkanı Güven: "Bugüne kadarki..
    2. Annesiyle yolun karşısına geçen çocuğu..
    3. Güven: "Vatandaş, tüm sandıkların..
    4. YSK Başkanı Güven: "Seçimle ilgili tüm..
    5. 95 yıllık CHP Kandil’in kuklası
    6. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    7. ALES geç başvuru ne zaman, ALES geç..
    8. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    9. 1 milyon 156 bin genç ilk defa oy..
    10. Pato, Sao Paulo'da
    11. İmzalar atıldı! O ülke silahları..
    12. Kaçırılan gemiyi Malta ordusu kontrol..
    13. Döviz kurları
    14. Libya açıklarında kaçırılan Palau..
    15. Adana’da "41 Hekim 41 Fotoğraf 41 Kere..
    16. SHP Meclis’e soktu CHP belediyelere
    17. Justin Bieber şarkıcılığı bıraktı mı
    18. Dr. Arslan, Ozanlar’da davul zurnayla..
    19. İkinci el araçta KDV düzenlemesi Resmi..
    20. İl ikincisi olan takımın sporcularına..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...