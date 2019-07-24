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(Özel) Yaz tatilindeki sosyal aktiviteler, çocukların internet bağımlılığını azaltıyor

Çocukların telefon, tablet, bilgisayar ve internet kullanımlarının azaltılmasına yönelik yapılması gereken aktivitelerin önemine değinen Uzman Klinik Psikolog Ece Çalışkan Subaşı, “Çocukların teknolojik aletlerle geçirecekleri zamanı azaltın” dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:50
(Özel) Yaz tatilindeki sosyal aktiviteler, çocukların internet bağımlılığını azaltıyor

Çocukların telefon, tablet, bilgisayar ve internet kullanımlarının azaltılmasına yönelik yapılması gereken aktivitelerin önemine değinen Uzman Klinik Psikolog Ece Çalışkan Subaşı, “Çocukların teknolojik aletlerle geçirecekleri zamanı azaltın” dedi.


VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Ece Çalışkan Subaşı, çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler aktardı. Ailelerin okul dönemindeyken çocuklara tatile kadar internetten uzak durmasını söylemenin yanlış olduğunu belirten Subaşı, bu ve benzeri durumların çocukların internet bağımlılığını arttırdığını ifade etti. Ebeveynlerin internet kullanımını ilkokul düzeyindeki çocuklar için günlük ortalama 45 dakika, ortaokul düzeyindeki çocuklar için ortalama 1 saat ve lise düzeyindekiler için ise günde 2 saat olarak belirlemesi gerektiğini belirten Subaşı, çocukların telefon, tablet ve bilgisayarı kullanırken yarar sağlayacak aktivitelerde kullanmalarının sağlanmasının önemine vurgu yaptı.


Psikolog Ece Çalışkan Subaşı, çocukların sosyal aktivitelere yönlendirilmesinin ise internet bağımlılığının azaltılması yönünde önemli bir adım olacağını söyledi.



Kontrolsüz kullanımda bağımlılık riski bulunmaktadır


Telefon, bilgisayar ve tabletlerin sınırsız ve kontrolsüz kullanımının bağımlılık riskini arttırdığını dile getiren Psikolog Subaşı, “Birçok ebeveyn okul döneminde çocuklarının tablet, telefon ve benzeri teknolojik aletleri kullanmasını kısıtlamakta ve onlara tatilde rahatça kullanabilirsin sözleri vermektedir. Okul döneminin bitmesi ve yaz tatilinin gelmesiyle teknolojik aletlere kavuşmak için sabırsızlıkla bekleyen çocuğunuzun teknolojik alet kullanımı kontrol edilmelidir. Çocukların ölçüsüz, sınırsız ve kontrolsüz şekilde kullanımına dikkat edilerek, çocuğun ihtiyaçlarına, yaş gelişimine uygun kullanım ölçütleri belirlenmelidir. Ölçüsüz, sınırsız ve kontrolsüz kullanımda bağımlılık riski bulunmaktadır” dedi.



Ebeveynler rehber olmalı


Ailelerin yönlendirmelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Subaşı, “Bu konuda ebeveynler, çocukları teknolojik araçları kötüye kullanmamaları için onlara rehber olmalı, yaz tatilinde kullanım sürelerinin neden önemli olduğunu çocuklarına da anlatarak bu konuda anlaşma sağlamalı, çocukların ekranla uzun vakit geçirmelerini önlemek için, onları çocukların yaşına uygun ve keyif alacağı sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik aktivitelere yönlendirmelidir. Teknoloji kullanımı, ilkokul düzeyindeki çocuklar için günlük ortalama 45 dakika, ortaokul düzeyindeki çocuklar için ortalama 1 saat ve lise düzeyindekiler için ise günde 2 saat olarak belirlenebilir. Ancak herkes için genel geçer bir süre belirlemesi yapmak çok doğru olmayacaktır. Bu süreler, çocukların kişisel özellikleri de dikkate alınarak, ebeveynin ve çocuğunun ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilebilir” diye konuştu.


Yeni beceriler öğrenebilir ve bu bilgileri günlük aktivitelerinde kullanabilirler


“Yine, çocuklar teknolojik aletleri kullanırken, bu aletlerin olumlu yönlerinden faydalanması konusunda yönlendirilmelidir” ifadelerine yer veren Psikolog Ece Çalışkan Subaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle 12 yaş üzerindeki gençler sosyal medyada ulaşabilecekleri yararlı videolardan yeni beceriler öğrenebilir ve bu bilgileri günlük aktivitelerinde kullanabilirler.Örneğin, yaşlarına uygun yemek tarifleri, uçurtma yapmak, resim yapmayı öğrenmek ve benzeri aktiviteler olarak sıralanabilir. Çocuklar onlara örnek olabilecek spor, müzik, sanat, tarih ve benzeri alanlarda başarılı kişileri takip etmesi için yönlendirilebilir. Yine yabancı dil öğrenmek, yeni yerler araştırmak, tarihi bilgiler edinmek, çocukların internette yapabilecekleri faydalı aktivitelerdendir.”



Deniz, kum, güneş varken internete gerek yok!


Sosyal aktivitelerin bağımlılığın arttırılmasında çok önemli olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Ece Çalışkan Subaşı, “Tüm bunları olası sosyal medyanın zararlarının farkında olarak çocuğunuzla bu zararları konuşarak ve çocuğunuzun bu araçları kullanımının takipçisi olarak sosyal medya ve internet kullanımını güvenli ve olumlu hale getirebilirsiniz. Güvenli internet kullanımı, çocuğunuzun yeni beceriler kazanması, yeni bilgiler edinmesi için önemlidir. Çocukların teknolojik aletlerle geçirecekleri zamanı azaltıp, sokakta bisiklet binmeleri, deniz, havuz, kum ve güneşten yararlanmaları, sosyal ortamlarda etkileşim içinde bulunmaları yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:50
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