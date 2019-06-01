(Özel) Yaşlı kadın, bakıcısının bıçaklandığını sanınca polisi alarma geçirdi

Bakıcısının bıçaklandığını zanneden yaşlı kadın polisi alarma geçirdi. Gerçek ise olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle ortaya çıktı. Yaşlı kadının bıçaklandı sandığı bakıcının düşme sonucu başını yardığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Leylek Yuvası Sokak’tameydana geldi. İddiaya göre, 95 yaşında yaşlı bir kadına bakıcılık yapan 65’li yaşlardaki kadın evin içerisinde düşerek başını merdivenlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başı yarılan kadın kanlar içerisinde kalarak bakıcılığını yaptığı yaşlı kadından yardım istedi. Bakıcısını kanlar içerisinde görünce bıçaklandığını zanneden yaşlı kadın ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bıçaklanma ihbarı üzerine adresepolis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Evin bulunduğu adrese gelen polisler yaşlı kadının kapıyı açamaması üzerine kapıyı kırarak içeriye girdi. İçeride bakıcı kadının, kanlar içerisinde yerde yattığını gören polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 sağlık ekipleri kadına müdahale ettiği esnada kadının bıçaklanarak yaralanmadığını belirledi. Ev içerisinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansa bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Teyze bakıcısı bıçaklandı zannetmiş”

Durumun yanlış anlaşılma olduğunu ifade eden İsmail Karabulut, “Yaşlı bir teyze ile bakıcısı var bu binada. Bakıcı mutfakta düşmüş. Kafasındaki toka da betona düşünce kafasına batmış. Teyze de bakıcısının bıçaklandığını zannetmiş. Polis geldi, Bıçaklanmadığı anlaşıldı” dedi.