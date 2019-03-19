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(Özel) Yaşlı kadın 68 yıl sonra kimliğine kavuştu

Gaziantep’te hayatı boyunca hiç kimliği olmayan ve bu durumu nedeniyle ’Ay Lav Yu’ filmini akıllara getiren Cemile Demirhan, filmin final sahnesinde olduğu gibi yıllar sonra kimliğine kavuştu.

19 Mart 2019 Salı 10:23
(Özel) Yaşlı kadın 68 yıl sonra kimliğine kavuştu

Gaziantep’te hayatı boyunca hiç kimliği olmayan ve bu durumu nedeniyle ’Ay Lav Yu’ filmini akıllara getiren Cemile Demirhan, filmin final sahnesinde olduğu gibi yıllar sonra kimliğine kavuştu. 68 yıl sonra da olsa varlığını kanıtlayan yaşlı kadının kimliğini ise Gaziantep Valisi Davut Gül evine giderek bizzat teslim etti.


Gaziantep’te yaşayan ve hayatı boyunca hiç kimliği olmadığı için geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Cemile Demirhan, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gaziantep Valiliğinin girişimleri sonucu 68 yaşında kimliğine kavuştu. Yaşlı kadının kimliğini Gaziantep Valisi Davut Gül bizzat teslim etti.


Yıllardır çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve kimliği olmadığı için tedavi olmakta dahi güçlük çeken 68 yaşındaki Cemile Demirhan, yıllar sonra kimliğine kavuşarak büyük bir mutluluk yaşadı. Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan, bu durumu nedeniyle "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle bilinen ’Ay Lav Yu’ filmini akıllara getiren Cemile Demirhan, filmin final sahnesinde herkesin kimliğine kavuştuğu gibi kimliğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Artık resmiyette de var olmanın gururunu yaşayan Demirhan, kimliğinin çıkmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gaziantep Valisi Davut Gül’e dua etmeyi de ihmal etmedi.



"Cumhurbaşkanımızın talimat verdi"


Cemile Demirhan’ın kimliğini Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı ile birlikte evine giderek bizzat teslim eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Cemile teyzemizle ilgili yaklaşık 15-20 gün önce bir haber yapıldı. Haberde de özetle 68 yıldır kimliğinin olmadığı vurgulanıyordu. Ayrıca çeşitli sağlık sorunları da vardı. Cemile teyzemizin kimliğinin olmamasının asıl sebebi annesi ve babasının resmi nikahının olmamasıydı. İki senedir çeşitli girişimler yapılmış kimlik çıkarmak için ama kimlik mevzusu önemli bir konu. Yani kolay bir iş değil. Çeşitli testler ve araştırmalar gerektiren bir süreç. Teyzemiz en son Cumhurbaşkanımız’dan ve Devlet yetkililerinden destek istedi. Buna istinaden de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili bizleri talimatlandırdı. Sonrasında da teyzemizin işlemlerini elden takip ederek DNA eşleştirmeleri yaptık. Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Nüfus Müdürlüğümüz konuyu bizzat takip etti ve bugün de Cemile teyzenin kimliğini teslim etmiş olduk" dedi.



"Nenemin 68 yaşında ilk kez kimliği oldu"


Cemile Demirhan’ın torunu Abdullah Aka, "Kimliği için çok uğraşıp bir türlü çıkaramamıştık. Devletimizin sayesinde kimliğini çıkardık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Yani nenemin 68 yaşında ilk kez kimliği oldu. Şuanda mutlu ve gururluyuz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve Gaziantep Valisi Davut Gül’e de çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



"Hastaneye gidemiyordum"


Yıllar sonra kimliği çıkarılan Cemile Demirhan ise "Yıllar sonra kimliğim çıktı. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Bana kimliğimi verdiler. Allah iki cihanda da onlardan razı olsun. Ben öncesinde çok perişandım, hastaneye gidemiyordum, tedavi bile olamıyordum. Artık kimliğim var. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.


Kimliğine kavuştuğu için çok mutlu olan Cemile Demirhan’ın kimliğine uzun uzun bakması ve kameralara göstermesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:23
  1. doğa

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