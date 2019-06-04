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(Özel) Yaşayamaz dedikleri kız gördüğü tedavi sonucu ayağa kalktı

Bursa’da yaşayan Melis Ayhan, geçirdiği beyin kanaması sonrası ağır bir komadan çıktı.

04 Haziran 2019 Salı 08:23
(Özel) Yaşayamaz dedikleri kız gördüğü tedavi sonucu ayağa kalktı

Bursa’da yaşayan Melis Ayhan, geçirdiği beyin kanaması sonrası ağır bir komadan çıktı. Doktorların asla eskisi gibi olamaz dedikleri ve yaşama şansı görmedikleri Melis, doktorlarını şaşkına çevirerek, aylar süren mücadeleyi kazandı.


Melis Ayhan, lise birinci sınıfta okurken geçtiğimiz yıl kurban bayramında geçirdiği beyin kanaması sonucu evinde bayıldı. İki kez çok ağır beyin ameliyatları geçirdi. Günlerce komada, ardından yoğun bakımda kaldı. Doktorların yaşamasını imkânsız olarak gördüğü Melis, için hayat fizik tedavi aşamasında adeta yeniden başladı.


Tıp dünyasının kafadaki saatli bomba olarak tanımladığı hastalık


Melis’in geçirdiği rahatsızlığın tıbbi adı; anevrizma, halk arasında beyindeki baloncuğun patlaması olarak biliniyor. Tıp dünyasının kafadaki saatli bomba olarak tanımladığı hastalıktan 2016 verilerine göre her yıl yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybediyor. Hastaların tedavi edilsin veya edilmesin 30 gün içerisinde ölüm oranı yüzde kırk. Melis, iki ameliyat, 6 gün süren koma ve 47 günlük yoğun bakımdan sonra hayati tehlikeyi atlattı. Fakat fiziksel olarak iyi durumda değildi.


Babası Melis’in masraflarını üstlendi ama yeterli olmadı


Özel bir rehabilitasyonmerkezinde tedavi gören Ayhan, doktorlarının gayretleri ve pes etmeyen mücadelesi sonucu hayata tutundu. Melis’in beyin baloncuğu çok riskli şekilde patlamış, ölümün kıyısından defalarca dönüp yaşama tutunmuş ve bu tarz beyin vakalarında olduğu gibi tüm vücudu etkilenmişti. Fizik tedavi aşaması Melis için çok ama çok değerliydi. Babası Nesimi Ayhan, müthiş azmi ve hayran bırakan umuduyla gücünün son raddesine kadar tedavi masraflarını karşıladı. Ancak kaldığı özel hastane masrafları, Melis’in hastalığının özelliği ve ağırlığı nedeniyle birçok kesimden önce yürek sonra da maddi destek aldı. Fakat neredeyse bir seneye yaklaşan, ağır ilerleyen ve özel bakım isteyen bu tedaviye yetmek hiç de kolay değildi.


Mücadelesi ile kendine hayran bırakan, okuluna başlamak için gün sayan, koma halinde yatarken şimdi selfie çekip kendi ojesini süren, kurduğu cümlelerle insanın içini ısıtan Melis için bu aşama her şeyden kıymetli ve önemli. Fizik tedavi süreci hiç beklenilmediği kadar iyi ilerledi, böyle devam ederse Melis’in tamamen kendi çabalarıyla yürüyebilmesi bekleniyor, bu yüzden tüm varlığıyla savaşan babası ve Melis, hem Bursalılardan hem de tüm Türkiye’den kendilerine ve tedaviyi sürdürecek hesap numarasına katkı yapmalarını istiyor. Tedavi yarım kalmasın, başka Melislere dayanma gücü olsun, bir hayat sona ermesin diye.


Yardım etmek isteyenler, Mehmet Nesim Ayhan adına Ziraat Bankası’nda açılan aşağıdaki hesaba para yatırabilirler: TR 89 0001 0011 4588 0929 16 5001.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:23
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