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(Özel) Yarım asırlık kuş yuvaları ilçenin sembolü oldu

Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde bulunan Çarşı Camii duvarına yaklaşık 50 yıl önce yapılan kuş yuvaları, her gün sayısız kuşun sığınağı oluyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:09
(Özel) Yarım asırlık kuş yuvaları ilçenin sembolü oldu

Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde bulunan Çarşı Camii duvarına yaklaşık 50 yıl önce yapılan kuş yuvaları, her gün sayısız kuşun sığınağı oluyor. İlçenin sembolü haline gelen yuvalar, turistlerin de ilgisini çekiyor.


Geyikli ilçesi ‘Eyyvah Eyvah’ filmiyle olduğu kadar yaklaşık yarım asırlık kuş yuvaları ile de adından söz ettiriyor. 50 yıl önce ilçe sakinleri tarafından Çarşı Camii duvarına yapılan 4 dev kuş yuvası, her gün sayısız kuşa ev sahipliği yapıyor. İlçeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çeken yuvaların önünde vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor. Buna rağmen yuvaların çok yıprandığını ve bakıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Geyiklili esnaflar, bu konuda kimsenin bir girişimde bulunmamasından yakındı.



“Burası sembol halinde”


Geyikli’nin yerlilerinden olan ve uzun yıllardır da ilçede esnaflık yapan 56 yaşındaki Hasan Topal, kuş yuvalarının ilçenin sembolü haline geldiğini belirterek, “6-7 yaşımdan beri ben bu kuşları görmeye başladım. Kendimi bildim bileli kuşlar burada. 55 senedir eksilmediler, çoğaldılar. Bazıları kaçtıkları halde çoğalmaya devam ediyorlar. 50 seneden fazladır bu yuvaların mazisi. Çok güzel bir şey ama bakım yok. Bu yuvaları yeniden yapmaları gerekiyor. Yapılacaktı sözde ama alakadar olan yok. Burası sembol halinde. Gelen yerli-yabancı turist zaten hemen ona yöneliyor. Altına geçiyorlar, fotoğraf çekiyorlar, seviniyorlar. Çünkü burası sembol halinde” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:09
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