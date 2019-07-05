0553 313 94 23

(Özel) Yargıtay’dan tarihi karar: "Şüpheden suç doğmaz"

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, "İçtihat Metni" niteliğinde tarihi bir karara imza attı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:28
(Özel) Yargıtay’dan tarihi karar: "Şüpheden suç doğmaz"

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, "İçtihat Metni" niteliğinde tarihi bir karara imza attı. Adli hataların önüne geçilebilmesinin en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo" (kuşkudan sanık yararlanır) ilkesi olduğuna dikkat çeken Kurul, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğuna karar verdi.


Adli bir vakaadan ötürü 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki sanık toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları reddeden sanıklar kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı, delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu. Davayı ikinci kez değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, ilk kararında direndi. Devreye giren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo" (kuşkudan sanık yararlanır) ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğu hatırlatıldı. Gerçekleşme şeklinin kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddiaların sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı vurgulandı.


Adli hataların önüne geçemeyiz


Kararda şöyle denildi; "Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, bir suçun gerçekten işlenip işlenmediği veya işlenmiş ise gerçekleştirme biçimi konusunda kuşku belirmesi halinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Ceza mahkumiyeti, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkumiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilebilmesinin başka bir yolu da bulunmamaktadır. Mahkemenin direnme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şatilla Mülteci Kampı'ndaki "Filistin Hatıraları Müzesi" tarihe ışık tutuyor
    1. Şatilla Mülteci Kampı'ndaki "Filistin..
    2. İlk hacı adayları dualarla uğurlandı
    3. Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul..
    4. Oğulcan Çağlayan'dan Gazişehir..
    5. Türkiye'de yapılan ankette ABD detayı!..
    6. Tıbbi bitki yetiştirilmesi için..
    7. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
    8. Fransız ekibinden dev rakam! Transfer..
    9. Rehabilitasyon için başladığı paletli..
    10. Türk Youtuber S-400 füzesinin içine..
    11. Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı..
    12. Endüstriyel işbirliği için imzalar..
    13. Özbek iş dünyasından Dündar’a ziyaret
    14. Elektrik akımın kapılan atmaca tedavi..
    15. Uzmanlar artık üç değil iki öğün..
    16. İBB'de Genel Sekreterlik görevine o..
    17. İki altın kemerli Kırkpınar ağası,..
    18. Osmangazi yollarına makyaj
    19. Antalyaspor'da transfer
    20. Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı:..
    21. Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle,..
    22. İlk hac kafilesi Medine’de
    23. Mısırla sofralara lezzet katacak
    24. Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım..
    25. Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret
    26. Genç ve kadın girişimcilerden eğitim..
    27. 12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    28. Uzmanlardan sıcak hava uyarı
    29. D-100 Karayolu’nda feci makas kazası..
    30. Başkent’te terör örgütüne darbe
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"